Roma, la sfida al Genoa e sullo sfondo il mercato in entrata

Roma, si segue la pista Feghouli

La caccia all'ala offensiva, il vice-Salah, continua senza alcuna sosta in casa giallorossa e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, quello di Sofiane Feghouli. L'algerino giá in passato è stato accostato ai giallorossi, quando ruppe ogni rapporto con la sua squadra di allora, il Valencia. Poi la scelta dell’Inghilterra (a parametro zero), rivelatasi infelice: per l’attaccante solamente due gare da titolare (in coppa di Lega) e 13 presenze con la maglia del West Ham. Arriverebbe in prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, visto che è ormai in rotta con il tecnico croato Bilic.

Non svaniscono però i profili degli altri calciatori accostati negli ultimi giorni alla "Lupa". Interesse sempre rivolto verso la Premier League, con i nomi caldi rappresentati da Deulofeu e Barkley (Everton), ed il giovane Musonda del Chelsea. Sullo sfondo, in posizione attualmente piú marginale, c'è lo spagnolo del Paris Saint Germain, Jesè. L'acquisto dell'attaccante esterno richiede ancora giorni, giorni in cui il DS Massara ed i suoi fidi collaboratori saranno impegnati a scandagliare ulteriormente il mercato, a caccia del colpo ad effetto in grado di rendere maggiormente frizzante l'ambiente giallorosso.

La stretta attualità consegna una Roma orfana di alcune pedine fondamentali ed il tecnico Luciano Spalletti è costretto a fare di necessità virtù per preparare l'insidiosa sfida di domani pomeriggio (ore 15:00), a Marassi contro il Genoa di Ivan Juric. Detto di Mohamed Salah impegnato in Coppa d'Africa con il suo Egitto, saranno indisponibili anche Florenzi, Vermaelen (infortunio muscolare), Iturbe (passato a vestire il granata del Toro) e Totti, che non ha ancora risolto i suoi problemi fisici. Spalletti in attacco ha di conseguenza gli uomini contati e potrebbe optare per un cambio di modulo. Si va verso la stesura del 3-4-2-1, con Edin Dzeko punta centrale supportata da Nainggolan e Perotti.

Le ali di centrocampo saranno entrambe brasiliane, Bruno Peres da una parte ed Emerson Palmieri sull'out opposto con al centro una mediana tutta muscoli, impiantata sul roccioso duo De Rossi-Strootman. In difesa, con il recupero a pieno regime di Manolas, il tecnico di Certaldo non ha dubbi, ed il pacchetto arretrato sarà composto da Rudiger, Manolas e Fazio. Tutti agiranno dinnanzi al portiere polacco Szczesny.