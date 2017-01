Roma, a Genova per tre punti di peso. Spalletti schiera i titolarissimi

Totti siglo un pezzo di rimonta lo scorso anno, foto corrieredellosport.it

Rispondere in classifica per dare l'impressione di esserci, anche nel 2017. Il secondo anno del secondo corso di Spalletti alla Roma si apre con la sfida Genoa-Roma, luci sul Ferraris alle 15.00 di oggi. Per i giallorossi la sfida è cruciale, perché porta al giro di boa lasciando, a seconda del risultato, grosse informazioni sui mesi a venire della stagione. Impressione confermata anche dal mister in conferenza: battere i rossoblù è un messaggio più forte dei tre punti in sè.

Vediamo numeri e statistiche del match.

I giallorossi iniziano l'anno nuovo secondi in classifica con 38 punti in 18 gare, secondi anche per quanto riguarda sia l'attacco che la difesa (39 gol fatti, 18 subiti); il Genoa invece occupa la dodicesima posizione a 23 punti, con 23 gol subiti e 22 fatti.

Il Grifone, che ha perso una sola partita in casa (18 dicembre, Genoa-Palermo 3-4), non sta attraversando un momento memorabile viste le 3 sconfitte nelle ultime 5 gare, vincendo solamente il recupero della terza giornata contro la Fiorentina; percorso praticamente opposto per la Roma che nelle ultime 5 ha ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta (contro la Juventus).

Quella di domenica sarà la quinta trasferta consecutiva che i giallorossi affronteranno come prima gara dell'anno: un pareggio (un anno fa a Verona contro il Chievo per 3-3), un successo (1-0 a Udine) e due sconfitte (Juventus e Napoli) il bilancio. Se si guardano le ultime 20 stagioni romaniste, i successi all'esordio nell'anno solare sono stati 8 a fronte di 7 sconfitte e 5 pareggi.

Sarà la 50ª trasferta di campionato della Roma contro il Genoa con un bilancio pesantemente negativo: solo 9 le vittorie (l'ultima lo scorso 2 maggio in rimonta per 2-3), 15 i pareggi e 25 le sconfitte. I gol sono sempre stati i protagonisti di questa sfida se si pensa che in 49 incontri i liguri ne hanno messi a segno 75 contro i 51 dei romanisti.

Per Luciano Spalletti sarà la decima volta in carriera che si troverà a sfidare i rossoblu contro i quali non ha mai pareggiato (6 vittorie, 3 sconfitte). Prima volta ovviamente da allenatore professionista contro i giallorossi per Ivan Juric. Ex in campo: Burdisso, Perotti, EL Shaarawy.

IN CAMPO

ROMA- Due buone notizie per Spalletti. Manolas e Totti sono stati convocati e saranno a disposizione. Dunque, solito Szczesny tra i pali e linea difensiva composta da Manolas, Fazio e Rüdiger. A centrocampo, le fasce saranno presidiate dai brasiliani Bruno Peres (a destra) ed Emerson Palmieri (a sinistra), con De Rossi e Strootman a completare il reparto nella zona centrale. Infine, sulla trequarti, agiranno Perotti e Nainggolan, alle spalle dell'unica punta Dzeko, capocannoniere Roma con 13 gol. Panchina almeno a inizio gara per El Shaarawy, l'ex in gol lo scorso anno nel 2-3 romanista.

(3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Perotti, Nainggolan; Dzeko.

GENOA – Emergenza per il Grifone, che in settimana ha perso Rincon e Pavoletti. Ci si aspetta allora un 3-4-3 con il rientrante Perin tra i pali (squalifica scontata) e linea difensiva formata da Izzo, l'ex Burdisso e Munoz. A centrocampo, Lazovic e Laxalt si posizioneranno sulle fasce, mentre in mezzo ci saranno Rigoni e Cofie. Infine, il trio d'attacco sarà composto da Ninkovic, Simeone e Ocampos.

(3-4-3): Perin; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Simeone, Ocampos.

L'ARBITRO

La gara avrà inizio alle 15:00, in diretta su Sky Sport HD e Premium Sport HD, e vedrà protagonista Nicola Rizzoli. Il bolognese fischiera il match tra Genoa e Roma, che coincide con la 40esima direzione per lui con la Roma. L'ultimo KO, nell'ultimo precedente. Era il 18 settembre, quando i giallorossi furono battuti dalla Fiorentina all'Artemio Franchi con il gol decisivo di Milan Badelj viziato da una posizione di fuorigioco che spinse il presidente Pallotta a definire "terribile" la prestazione dell'arbitro. Negativo il bilancio disciplinare: 7 le espulsioni rifilate a giocatori giallorossi. Sono venti invece le direzioni del Genoa nel massimo campionato italiano per Rizzoli: i rossoblu con lui hanno ottenuto 5 vittorie e 7 pareggi.