Roma, punti d'oro al Ferraris tra mille sofferenze. Le voci a fine gara

Bisogna saper anche soffrire. La Roma porta a casa un match sempre ostico, con forse più sofferenze del dovuto, ma la sosta ha dato i suoi segnali, con i 22 in campo disordinati. Il sacrificio dei capitolini ha fruttato l'autogol decisivo di Izzo valso i tre, fondamentali, punti che i romanisti portano in cascina facendo salire le lunghezze a 41.

“Abbiamo avuto parecchi passi falsi in trasferta, ma oggi è una vittoria importantissima, qui hanno perso in tanti. Non ti fanno giocare bene, è una delle trasferte più difficili della Serie A. Le partite sporche vanno vinte, a Empoli non ci siamo riusciti, a Firenze potevamo vincere, a Bergamo e Torino sono stati più bravi, a Cagliari abbiamo mollato. Il campionato sarà bello e lungo, manca tutto un girone e tutto può succedere, sia in positivo che in negativo, dobbiamo mantenere sempre questa attenzione, ci sono tante cose buone. Il mercato non mi interessa, non metterò mai bocca sugli acquisti, su quello ci pensano gli osservatori”.

"Oggi abbiamo vinto una partita sporca, abbiamo giocato bene sotto l'impatto fisica e della personalità, oggi i nostri piccoli difetti si sono rivelati le qualità per portare a casa la partita. Oggi hanno fatto bene tutti, Fazio non è la prima partita che fa su questo livello, è stato un piacere essere a bordocampo e vedere quelle qualità che prima non si vedevano. C'è completezza nelle caratteristiche della squadra. Ora bisogna mantenere questo livello che si è raggiunto e questa forza mentale che abbiamo evidenziato oggi. Questa era una partita che si doveva chiudere prima date le circostanze. Avevamo diversi giocatori che erano in forse e per questo ho aspettato nei cambi, Nainggolan stava così e così, lo stesso Peres, poi avevo due ammoniti, ho un po' indugiato. Comunque abbiamo sofferto poco, abbiamo retto la botta. L'impatto è stato di grandissimo livello, la squadra è stata "cazzutissima", se guardi le partite che fa il Genoa, vedi che loro ti metto sotto dal punto di vista fisico. Si è fatto bene anche se non abbiamo sfruttato al massimo delle situazioni pericolose, Emerson è cresciuto tantissimo e Strootman è tornato sui suoi livelli da grande giocatore, ha attaccato tutti e accorciato tutti. Forza Roma!!