Roma, tiene banco il mercato: Manolas riceve offerte, la Roma le rifiuta

Manolas dovrebbe restare, foto gazzetta.it

Giorno di pausa per la Roma, dopo l'allenamento del lunedì. I romanisti torneranno ad allenarsi a Trigoria mercoledì, giovedì e venerdì sempre alle 12:00, seduta unica. Sabato invece la rifinitura pre Udinese sarà effettuata alle 14:00 dopo la conferenza stampa di Spalletti, come riportato da Roma TV.

L'allenatore toscano, assieme alla dirigenza continua a seguire il mercato che per la Roma non ha ancora subito una virata. I capitolini seguono sia le questioni in entrata che in uscita senza grandi sussulti: i nomi associati alla Roma sono sfumati via via, anche per l'interesse mediocre dimostrato dalla società, il caso esplicito è stato quello di Jesè. Ora tiene banco Feghouli, del quale ha parlato anche Spalletti in conferenza. Effettivamente la Roma lo segue e il tour inglese di Massara ha portato anche a colloqui sul giocatore, che- secondo indiscrezioni- vuole cambiare aria e avrebbe dato il suo personale sì all'operazione. Non è nemmeno molta, poi, la distanza tra Roma e West Ham. Gli inglesi chiedono 2 mln per il prestito, e soprattutto vogliono che sia garantito l'obbligo di riscatto del giocatore, punto sul quale la Roma è in dubbio. Non molto distante dal primo nome è anche la sua principale alternativa. Parliamo di Musonda, baby in forza al Chelsea di Conte. Anche qui, problemi sull'impiego, sulla formula e sulla volontà del manager ex Juve di privarsi di un ricambio utile.

Anche in uscita le piste sono raffreddate: Manolas continua a ricevere offerte, l'ultima dallo United, di oltre 50 mln. Anche se, come ha dichiarato oggi Baldissoni, in occasione di un incontro in Campidoglio sulla questione Stadio, non risulta nessun tipo di offerta in corso. Che è poi un modo di far intendere che la Roma non vuole privarsi del greco.

Sul futuro del ds romanista, invece, sono molte le voci. Non sarà Massara, ovviamente, per il quale si attende un saluto dopo questa sessione: Monchi ha comunicato al Siviglia di voler andare alla Roma, visti gli espliciti richiami della società giallorossa. L'attuale ds del Siviglia ha espresso la volontà di lasciare il club spagnolo al termine del mercato invernale. Servono 5 mln di clausola rescissoria che la Roma sarebbe pronta a versare subito. Gli andalusi hanno chiesto però al proprio ds di restare almeno fino a Pasqua, per progettare la prossima stagione.