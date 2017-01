Roma, ancora ombre sul rinnovo di Manolas: intanto il greco risponde per le rime alle voci di mercato

Kostas Manolas, difensore centrale giallorosso ancora distante dal rinnovo di contratto. Fonte foto: Getty Images Europe.

Dalle parti di Trigoria, la vicenda relativa al rinnovo di contratto di Kostas Manolas, sta assumendo i contorni di un vero e proprio caso. I primi giorni del nuovo anno, han portato in dono le parole - certamente poco gradite - dell'agente del calciatore; parole, a cui hanno fatto seguito una serie di speculazioni, interessi e notizie, che non sono piaciute ne al diretto interessato, ne alla Roma stessa.

"Per questa sessione non c’è niente di più che le invenzioni della stampa. Non posso dirlo con sicurezza, ma penso che in estate ci sarà qualcosa". Con queste parole, rassicuranti e al tempo stesso ombrose, si era aperto il 2017 di Manolas e del suo procuratore, voce narrante che ha messo in ansia il tifo giallorosso. Manolas potrebbe partire a giugno, mentre per gennaio non ci sono chances che vada via. Questo il sunto, che come è facile ipotizzare, ha finito per scatenare ancor più bagarre intorno al calciatore.

Il pilastro della difesa di Luciano Spalletti - in panchina per un piccolo problema fisico nella trasferta in terra ligure - è appetito da molti club in giro per l'Europa. Lo stesso agente di Manolas, nel corso della suddetta intervista rivelò: "In estate è stata respinta un’offerta da 40 mln dall’Arsenal che lo aveva cercato già in passato, ma poi i requisiti della Roma avevano superato quelli del club inglese".

Avviso ai naviganti: chi vorrà far suo Manolas, gioco forza, non potrà presentarsi alla porta di Pallotta con meno di 45 milioni di euro.

Ad aumentare le tensioni, miste a paure ed incomprensioni, sono arrivate anche le voci di un'Inter pronta a far follie per Manolas. A giugno, anche il reparto di difesa dovrà essere puntellato, e i dirigenti Suning sembra siano rimasti affascinati dalle doti del guerriero greco.

Come dimostrato a più riprese nelle ultime settimane, alla nuova Inter il denaro non manca, dunque in casa Roma è più che mai atteso il liberatorio rinnovo del contratto.

A tal proposito, nella giornata di ieri, si era sparsa la voce che Manolas non avesse accettato il rinnovo con clausola rescissoria per l'estero. La notizia, apparsa anche oltre manica, è stata seccamente smentita dal diretto interessato.

Manolas infatti, tra un esercizio e l'altro ha trovato il tempo per rispondere - in modo anche abbastanza piccato - alle presunte voci. Affidandosi ad un social network molto cliccato di questi tempi, il greco ha tenuto a precisare che le notizie sul suo conto sono tutte bugie. Nessun accenno invece, sulla vicenda relativa al rinnovo.

Quel che è certo, è che la Roma sta lavorando sotto traccia per cercare di prolungare il più possibile l'avventura capitolina di Kostas. Il mistero però non è ancora svanito, anzi, probabilmente questo è solo il primo di tanti capitoli ancora tutti da vivere.