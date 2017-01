Roma, verso Udine a ranghi ridotti, con Manolas leader in difesa

giallorossi.net

Spalletti e la Roma sono a Trigoria per preparare al meglio la sfida, ostica, di domenica pomeriggio a Udine. La Roma del mister toscano vola in Friuli per un match complicato, e lo fa a ranghi ridotti.

Un leader ci sarà, per forza di cose, ed è il chiacchierato Manolas, sul quale si fanno pressanti le offerte estere, per ora comunque poco concrete e decisive. Il greco, ad ogni modo, sarà il centrale di difesa di Spalletti, nonostante una forma fisica ancora non perfetta. L'assenza probabile (ma da confermare) di Vermaelen e la squalifica di Rudiger pesano sulla rosa romanista. L'altro assente, oltre ai noti Florenzi e Salah, è Daniele De Rossi, che, col collega tedesco, ha rimediato un turno di squalifica. Il centrocampista di Ostia verrà sostituito verosimilmente da Paredes, che si è fatto trovare pronto già al rientro ad inizio 2017. Il toscano comunque sa di poter contare anche su Gerson, che non partirà a gennaio. Decisive in questo senso le conferme della dirigenza, che ha voluto far percepire piena fiducia al baby centrocampista.

Nelle ultime ore, da Trigoria, arriva anche un'altra brutta notizia: non dovrebbe farcela nemmeno Perotti, alle prese con un edema al soleo sinistro. Oggi per lui allenamento individuale. Come si legge su asroma.it: A causa di un fastidio avvertito nel corso della sfida contro il Genoa, nella giornata odierna Diego Perotti è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una quota di edema nel muscolo soleo sinistro. Il calciatore continuerà il percorso terapeutico impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Torna in gruppo invece Emerson Palmieri, che ritroverà il suo posto sull'esterno. Ecco come potrebbe scendere in campo alla Dacia Arena la Roma:

ROMA (vs UDINESE): Szczęsny; Manōlas, Fazio, Jesus (?); Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; El Shaarawy, Nainggolan; Džeko.