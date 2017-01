AS Roma: spunta anche il nome di Fares Bahlouli

Azione di gioco di Bahlouli | Source: www.footmercato.net

Un altro asso dal mazzo della Roma. In questa movimentata sessione invernale di mercato, infatti, i giallorossi continuano a ricercare un profilo adatto per colmare la mancanza di interpreti a centrocampo. Altro nome spuntato fuori nelle ultime ore, è quello di Fares Bahlouli, giovanissimo algerino in forza di proprietà del Monaco ma in forza allo Standard Liegi, con cui fino ad ora ancora non è riuscito a conquistare una maglia da titolare

Trequartista naturale, l'algerino può occupare anche la posizione di ala destra, zona del campo lasciata manchevole dalle partenze di Salah e Iturbe, rispettivamente convocato in Nazionale e prestato al Torino di Mihajlovic. Date le sue caratteristiche, l'ex Lione si inserirebbe perfettamente nel 4-2-3-1 spallettiano, modulo che esalterebbe i punti di forza del giocatore e consentirebbe a Nainggolan di tornare a dare un contributo nella zona mediana del campo.

I giallorossi, per assicurarsi le prestazioni del ragazzo, hanno avviato contatti con i francesi del Monaco, convinti del prestito essendo coperti in quello specifico ruolo. C'è però da superare l'interesse dell'Atalanta, ancora alla ricerca di un profilo per colmare il vuoto lasciato da Gagliardini. Gli Orobici, notoriamente ottimi per far esplodere i giovani, possono contare su un tesoretto non indifferente, ottenuto grazie alle cessioni del centrocampista stesso e di Caldara, comprato dalla Juventus.