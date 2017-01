Udinese-Roma in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Aggiorna il contenuto

Un caro saluto a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Udinese-Roma, match valido per il 20esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio, previsto per oggi intorno alle ore 15:00, sarà fischiato dall'arbitro Damato.

QUI UDINESE

La sconfitta con l'Inter ha interrotto una serie di 5 gare di imbattibilità per i friulani, che possono dire di aver messo in difficoltà tutte le big, con le quali non vantano però uno score eccezionale (esempio lampante di questa tendenza alla scarsa concretezza la sconfitta interna col Napoli).

I bianconeri avranno discreti stimoli di classifica visti i risultati dei due anticipi di ieri: il Bologna ha vinto sul Crotone e fa sentire il fiato sul collo, ma c'è anche la possibilità di avvicinarsi al Chievo, sconfitto per 3-1: un successo nella complicata gara odierna serve anche sul fronte dei punti.

Le assenze dei veneti pesano eccome: in primo piano c'è il neo-lungodegente Widmer, operato ieri. Mancano all'appello anche Badu e Waguè, impegnati con le rispettive Nazionali. Infine non sarà disponibile direttamente oggi l'unico acquisto ufficializzato della sessione invernale, Kevin Lasagna.

Delneri dovrebbe puntare ancora sul 4-3-1-2 in ogni caso. Karnezis fra i pali; davanti a lui centralmente Danilo e Felipe, larghi Faraoni (sostituto dello svizzero assente annunciato dal tecnico in conferenza stampa) e Samir. Halfredsson favorito su Kums in cabina di regia, Fofana-Jankto mezzali. De Paul sulla trequarti dovrebbe supportare il duo Thereau-Zapata.

QUI ROMA

Il successo esterno sul Genoa grazie all'autorete di Izzo, in seguito alla vittoria di fine 2016 sul Chievo, ha permesso ai giallorossi di mantenere il passo delle big in questo inizio di anno nuovo particolarmente intenso. L'intenzione odierna è ovviamente quella di continuare il filotto...

Il nuovo successo dell'Inter certifica una continuità dei nerazzurri tale da aggiungere un'altra pretendente nella corsa ai due posti per la Champions League dell'anno prossimo: i capitolini hanno la pressione sulle spalle in questo caso, ma il loro compito è spostarla sulla Juventus, che giocherà soltanto stasera.

Rosa decimata per i romanisti: assenti prima di tutto De Rossi e Rudiger per squalifica. Inoltre, le condizioni fisiche di Perotti e Totti sono precarie e perciò verrà evitato l'utilizzo dei due, come confermato dall'allenatore giallorosso in conferenza stampa. In forse anche Vermaelen, out Florenzi e Salah (Coppa d'Africa).

Spalletti dovrebbe continuare col 3-4-2-1. In porta c'è Szczesny. Il leader della difesa, anche ai microfoni, è Manolas: lo supportano Fazio e Juan Jesus. Capitolo esterni: Bruno Peres a destra, dall'altro lato Emerson Palmieri; in mezzo coppia inedita Paredes-Strootman. El Shaarawy e Nainggolan dovrebbero supportare Dzeko in avanti.

ANDATA

Il grande assente del match di oggi, Diego Perotti, fu il mattatore della gara d'andata: due rigori su due trasformati nel netto 4-0 interno in favore dei giallorossi. Le restanti reti furono segnate da Salah prima (fuori anche lui) e Dzeko poi; all'epoca, sulla panchina friulana siedeva Iachini.