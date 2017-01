Coppa Italia 2016/17: i convocati di Roma - Sampdoria

Spalleti e Giampaolo - Forzaroma.info

Roma e Sampdoria scenderanno in campo domani sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente andrà a completare il tabellone dei quarti.

Dopo il pareggio con l'Empoli in campionato, i blucerchiati sono pronti per la sfida difficile contro i giallorossi. Marco Giampaolo è concentrato unicamente sulla trasferta di domani sera: "Andremo a giocarcela con tutte le nostre forze. Affronteremo una squadra molto forte ma sappiamo che dobbiamo provare a superare il turno".

Anche la Roma di Luciano Spalletti è pronta a scendere in campo in una competizione a cui i giallorossi tengono tanto: "La partita di domani è da dentro o fuori, non ti puoi permettere di fare esperimenti. Io ho alzato un paio di coppettine, dopo ti sembra di cominciare una nuova vita. La Roma ha bisogno di vincere". Andiamo a vedere i convocati per domani sera.

Roma

Portieri - Alisson Becker, Lobont, Szczesny.

Difensori - Emerson Palmieri, Mario Rui, Fazio, Manolas, Seck, Bruno Peres, Juan Jesus, Rudiger, Vermaelen.

Centrocampisti - De Rossi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, Perotti.

Attaccanti - El Shaarawy, Totti, Dzeko

Sampdoria

Portieri - Krapikas, Puggioni, Tozzo.

Difensori - Amuzie, Bereszynski, Dodô, Pereira, Pavlovic, Regini, Silvestre, Skriniar.

Centrocampisti - Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Praet, Torreira.

Attaccanti - Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick