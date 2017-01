Roma - Sampdoria LIVE - Coppa Italia 2016/17 in diretta

Aggiorna il contenuto

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Roma-Sampdoria, incontro valevole per l'ultimo degli otto ottavi di finale della Coppa Italia 2016/17. All'Olimpico le squadre di Spalletti e Giampaolo andranno a caccia dell'ultimo posto disponibile nei quarti di finale, dove ad attendere giallorossi o blucerchiati, ci sarà il Cesena di Camplone, sorprendentemente vittorioso in casa del Sassuolo. Da Lucio Ruggiero e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Come detto la sfida tra Roma e Sampdoria chiude il quadro degli ottavi di finale. Dopo che Napoli, Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Lazio e Cesena, queste ultime due qualificatesi ieri, manca all'appello l'ottava componente dei quarti di finale. La vincitrice del match di questa sera sfiderà proprio i romagnoli, in un insolito quarto di finale contro una squadra di Serie B.

Nella classica conferenza stampa della vigilia, il tecnico giallorosso Spalletti ha chiamato i suoi a non mollare nulla: "è già una partita da dentro o fuori e noi dobbiamo vincerla. Avendo alzato qualche coppettina, vi dico che ti fa sentire “più” in tutto". Motivo per il quale, quindi, i capitolini guardano alla manifestazione nazionale con particolare attenzione. Vincere aiuta a vincere, con la Roma che dopo le due trasferte di Genova e Udine vittoriose per 1-0, cerca conferme anche tra le mura amiche, contro una squadra, la Sampdoria di Giampaolo, che in campionato le diede non poco filo da torcere (3-2 in rimonta nella ripresa, dopo l'interruzione per pioggia).

Periodo decisamente negativo invece quello della Sampdoria, che al netto di un paio di buone prestazioni offerte ha conquistato soltanto un punto dalle prime due sfide di campionato del nuovo anno: il pareggio contro l'Empoli di domenica non può sicuramente soddisfare Giampaolo, molto più pieno della prestazione dei suoi al San Paolo, nonostante la sconfitta. Doriani che hanno bisogno di una prova di forza all'Olimpico, oltre ad uscire, qualora fosse possibile, con un risultato positivo dalla sfida di questa sera. Una qualificazione potrebbe essere la miccia giusta per far riaccendere l'entusiasmo necessario ad un gruppo relativamente giovane che ha perso un pizzico di fiducia nei propri mezzi.

Le ultime dai campi

Luciano Spalletti guarda alla Coppa Italia come al terzo obiettivo stagionale da non farsi scappare, al pari della conquista dell'Europa League e della lotta scudetto. Motivo per il quale il turnover della Roma sarà sì cospicuo ma comunque controllato. In porta ci sarà Alisson, mentre la linea difensiva verrà composta da Vermaelen, Fazio e Juan Jesus in un 3-4-1-2 che vedrà Bruno Peres ed Emerson sgroppare sulle corsie laterali. Centrali di centrocampo De Rossi e Paredes, mentre Nainggolan farà da tramite tra mediana ed attacco, dove Totti ed El Shaarawy proveranno a scardinare la difesa ospite.

Esulta Luis Muriel dopo il gol segnato all'Olimpico in campionato - Foto Getty Images

In casa Sampdoria Giampaolo punterà su gran parte dei titolari per provare a centrare la qualificazione. Si parte dal reparto d'attacco, che potrà contare su Muriel, che verrà affiancato a Schick. Alle loro spalle Bruno Fernandes, mentre Linetty e Djuricic dovrebbero guardare le spalle a Torreira, a lungo obiettivo della Roma per la mediana di Spalletti. In difesa, davanti a Puggioni, esordio per Bereszynski, che agirà da terzino destro, con Dodò dalla parte opposta; centrali Silvestre, squalificato in campionato, e Regini.

La conferenza stampa di Marco Giampaolo

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Alisson; Vermaelen, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, De Rossi, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Totti. Allenatore: Luciano Spalletti.



Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Dodò; Djuricic, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Muriel, Schick. Allenatore: Marco Giampaolo.