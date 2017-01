Serie A, le formazioni ufficiali di Roma - Cagliari: Spalletti punta su Dzeko, Rastelli lancia Borriello

Lo spogliatoio del Cagliari all'Olimpico di Roma. Fonte foto: cagliaricalcio.com

La domenica della 21^ giornata di Serie A si chiude nella notte dell'Olimpico, teatro scelto per la battaglia che vedrà protagoniste Roma e Cagliari. I giallorossi di Luciano Spalletti, che in questa due giorni hanno avuto la possibilità di guardare tutte le altre dal televisore di Trigoria, sono costretti al successo per non perdere il passo di Juventus e Napoli.

Le due rivali più accreditate per la corona infatti, hanno liquidato con qualche fatica Lazio e Milan, nei due big match di giornata. Un doppio segnale importante, che dalle parti dell'Olimpico è stato percepito chiaramente: dopo il passo falso di Firenze, la Juventus non ha voglia di regalare altri punti, dunque, ora la palla passa alla Roma, costretta a vincere per riportarsi a un punto dai bianconeri e scacciare di nuovo all'indietro il Napoli.

L'avversario di turno, giunto in trasferta in terra capitolina, è il Cagliari di Massimo Rastelli. I rossoblu, reduci dal netto ed incoraggiante successo sul Genoa, rappresentano la peggior difesa della Serie A, ma sia nell'ultima gara esterna - a San Siro con il Milan - sia nel match d'andata con la Roma, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato. Per questo, in casa Roma, non sono ammessi approcci soft.

Fonte foto: asroma.com

Ecco, le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici in vista della sfida in programma alle 20.45:

ROMA: (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti torna alla difesa a tre, con Manolas, Fazio e Rudiger, oggi al rientro, schierati in linea davanti a Szczesny. A centrocampo, torna dalla squalifica De Rossi, schierato in coppia con Strootman. Sugli esterni Bruno Peres ed Emerson Palmieri. Dietro Dzeko, unica punta, spazio a Perotti e al grande ex Nainggolan.

CAGLIARI: (4-3-2-1): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Dessena; Barella, Farias; Borriello. All. Massimo Rastelli.

Conferma il suo 4-3-2-1 o 4-3-1-2 Massimo Rastelli. Il modulo che sin qui sta conducendo il Cagliari ad una tranquilla salvezza viene riproposto anche a Roma, dinanzi ad uno degli attacchi più forti dell'intera Serie A. Davanti a Rafael, difesa con Pisacane, Ceppitelli, Alves e Murru. A centrocampo manca Di Gennaro, dunque ci sono Isla, Tachtsidis e Dessena. Barella e Farias agiranno dietro un altro ex temibile come Marco Borriello.