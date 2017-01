Roma, la squadra si riposa in vista della Samp. Ore calde per Defrel

giallorossi.net

Riposo per tutti dal pomeriggio di ieri alla mattinata di domani. Luciano Spalletti ha voluto premiare così i suoi giocatori, con la Roma che, dopo il successo in Coppa e la vittoria in campionato contro Samp e Cagliari, tornerà ad affrontare i doriani per la terza gara di ritorno del massimo campionato. A chiusura del mese, invece, il match dei quarti di Coppa Italia, contro il Cesena. Due match per dare a questo primo mese del 2017 una positiva immagine, ancor più di quanto fatto fin qui.

Dunque, il programma di allenamento giallorosso in vista della Samp prevede una sola seduta giornaliera, alle 12, mercoledì, giovedì e venerdì. Sabato, invece, conferenza di Spalletti e a seguire seduta di rifinitura alle 14. Nel pomeriggio inoltrato partenza per Genova e domenica alle 15 la gara nel difficile campo di Marassi, nel quale la Roma ha aperto l'anno solare (Genoa-Roma 0-1). Sono tutti a disposizione gli uomini del mister, esclusi ovviamente Florenzi e Salah, impegnati col recupero dell'infortunio il primo e con la Coppa d'Africa il secondo. Tornerà anche l'unico squalificato, Jesus, che ha riposato contro il Cagliari. La Roma dovrebbe schierarsi verosimilmente con gli stessi 11 del match contro i sardi, con i ballottaggi Emerson-Mario Rui e Perotti-El Shaarawy, con i primi favoriti nelle graduatorie del certaldino.

Sul mercato, invece, sono ore calde per Defrel, dopo la seconda offerta romanista. Sulle prime avvisaglie (ricordando che il giocatore vede di buon grado il trasferimento, così come il suo procuratore) il Sassuolo aveva nicchiato, ora con l'offerta del prestito per un anno e mezzo e il riscatto a 18 milioni, ma soprattutto con la promessa di Ricci, la palla spetta agli emiliani, che tentennano e potrebbero lasciar partire il francese, per virare in chiusura di mercato su Paloschi e rimpiazzarne così la partenza. Nelle ultime ore il giocatore si è avvicinato alla Capitale, con l'apertura del presidente neroverde Squinzi. Infine, riporta Premium Sport, in chiusura di mercato la Roma potrebbe affondare per Hiljemark del Palermo, completando dunque anche il discorso centrocampo.