Roma, in giornata nuovo incontro con il Sassuolo: il nome caldo resta Defrel, muro giallorosso su Pellegrini

Gregoire Defrel, riceve ordini dal suo attuale allenatore, Eusebio Di Francesco. Fonte foto: Getty Images Europe.

Prosegue senza sosta la ricerca ad un attaccante esterno, che all'occorrenza sappia giostrare anche da prima punta, in casa Roma. Il nome individuato da Luciano Spalletti come ideale per i suoi schemi offensivi, è quello del 25 enne francese Gregoire Defrel, tra i più positivi nella stagione a luci ed ombre del Sassuolo.

L'ex Foggia e Cesena, che all'inizio della sua carriera nel Bel Paese si presentò come attaccante di corsia, sotto la guida di Eusebio Di Francesco ha imparato a ricoprire, con ottimi risultati, anche la porzione centrale dell'attacco. La Roma, che in questo mese di gennaio si è vista privare di Salah impegnato in Coppa d'Africa, e che in avanti ha poche alternative ai 'titolarissimi', è tentata dal piazzare il colpo Defrel.

L'ostacolo più grande però, al momento resta il muro eretto dal club neroverde, che chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro per liberare il francese, autore di 10 reti in questa stagione.

Nei giorni scorsi, ci sono stati i primi contatti esplorativi, contatti che hanno ribadito la volontà del Sassuolo: cedere il ragazzo solo alle condizioni poste dal club del Presidente Squinzi.

Nella giornata odierna, è previsto un nuovo incontro tra i massimi dirigenti giallorossi e quelli neroverdi; la sensazione è che la trattativa possa sbloccarsi da un momento all'altro, anche se, questo pare chiaro, la Roma non vuole coinvolgimenti di alcun tipo per Lorenzo Pellegrini.

Il Sassuolo infatti, inizialmente aveva chiesto ai giallorossi di far decadere il diritto di 'recompra' fissato a 10 milioni, nei confronti del centrocampista classe 1996, tra i migliori prospetti del nostro calcio. La Roma però, ha deciso di non rinunciare a questa opportunità: Pellegrini, ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile giallorosso e che in estate potrà tornare nella Capitale a prezzo di saldo, resterà in Emilia fino alla fine di questa stagione per completare il processo di maturazione.

Dunque, sembra improbabile che in estate si scateni un'asta nei confronti del centrocampista, ambito da tutte le big di Serie A, ma di fatto già prenotato dai giallorossi. Per quel che riguarda Defrel invece, la Roma conta di chiudere l'operazione inserendo nell'affare anche il giovane Riccardo Marchizza, difensore classe 98', la cui valutazione si aggira attorno ai 3 milioni di euro.

Nella giornata di oggi, dopo l'incontro - forse risolutore - ne sapremo con maggior precisione. Il futuro di Gregoire Defrel è in bilico tra la Capitale e l'Emilia.