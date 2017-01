Roma, a Trigoria la rosa al completo prepara il match con la Samp

forzaroma.info

Se è vero che Florenzi e Salah non sono a disposizione, e si sono dimostrate due pedine di livello molto alto, è anche vero che mai come in questi giorni la Roma di Luciano Spalletti ha avuto il morale alto. Risultati, prestazioni, blocchi difensivi e rosa praticamente al completo. Questa situazione fa dimenticare un mercato che ha visto fin qui solo la conferma dei big, e le partenze di Iago Falque (già accasato al Torino) e Iturbe. Resta alta l'attenzione per Defrel, ma i nomi a disposizione di Spalletti, oggi come oggi, garantiscono una presa sulle partite che negli ultimi anni a Roma non si era mai vista. Tutti determinati, "ossessionati" dalla vittoria, vogliosi di fare risultato.

E' con questa rosa, al completo, che Spalletti lavora fruttuosamente. Florenzi prosegue il suo lavoro individuale, aspettando il rientro in campo nelle prossime settimane, Salah è mattatore in Coppa d'Africa, grazie ad un suo gol contro il Ghana, infatti, gli egiziani guidati dall'ex Chelsea sono approdati ai quarti di finale di Coppa (2 vittorie e un pari nel girone).

In campo a Trigoria vanno dunque tutti, permettendo a Spalletti di preparare al meglio la sfida, decisiva secondo Perotti, contro la Samp, domenica pomeriggio. La Roma dovrebbe presentarsi speculare al match contro il Cagliari, ma i ballottaggi sono svariati, anche se non è tempo di turnover; Spalletti potrà scegliere tra Mario Rui ed Emerson, o tra Perotti ed El Shaarawy, che il ruolo di riserva non sembra vederlo di buon occhio. Sicuri del posto tutti gli altri, da Szczesny a De Rossi, da Fazio-Manolas-Rudiger a Edin Dzeko, il 9 decisivo contro il Cagliari grazie al 20esimo gol stagionale. Ancora 3 sedute di allenamento, poi la partenza per Genova, Marassi attende la Roma.

ROMA vs Samp (3-4-1-2) Szczesny; Fazio, Manolas, Rudiger; Emerson De Rossi, Strootman, Peres; Nainggolan; Perotti, Dzeko)