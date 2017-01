Roma, l'agente di Donsah apre ai giallorossi: "Ancora nessuna offerta, ma domani ci sarà un incontro"

Godfred Donsah, centrocampista classe 1996 finito nel mirino della Roma di Spalletti. Fonte foto: vogliadiroma.com

Mentre i riflettori del calciomercato giallorosso erano puntati sul possibile faccia a faccia per Defrel del Sassuolo, Oliver Arthur, agente di Godfred Donsah, ha spiazzato un po tutti gli addetti ai lavori, annunciando un incontro con la società capitolina per il suo assistito.

Già, l'interesse della Roma per il forte centrocampista classe 1996 non è un mistero; la Roma, nelle precedenti sessioni di calciomercato aveva provato il blitz, ma così come per Diawara, anche con Donsah si era arrivati ad un punto morto. Ora, dopo la delusione per il mancato arrivo di Rincon, Spalletti sembrava aver orientato tutte le attenzioni verso il reparto offensivo. Invece, così non è. Almeno questo è quello che emerge dall'intervista rilasciata dall'agente del calciatore a pagine romaniste, portale di informazione che cura l'universo giallorosso.

Arthur, con grande sorpresa, ha confermato i contatti con la Roma per il suo assistito: "Se ci sono stati contatti con la Roma per Donsah? Sì, ma nulla di ufficiale" tiene a precisare il procuratore del ex Cagliari.

Quel che è certo, è che al momento la Roma ha mostrato solo interesse, senza procedere con una prima offerta ufficiale: "Non sono a conoscenza di offerte dei giallorossi. Ora sono in Germania, domani verrò in Italia per incontrare la Roma, che ha già parlato con il mio socio italiano. Domani incontrerò la Roma e forse il Bologna".

Per Donsah, la Roma sarebbe certamente un salto verso una big del nostro calcio. Arthur, è certo che la destinazione sarebbe gradita dal suo assistito: "Non ho parlato nelle ultime ore con Godfred, è concentrato sulla partita col Cagliari. Ma penso che sarebbe felice di questa soluzione".

Spalletti invece, con un centrocampista in più, quel famoso centrocampista in più che era stato individuato in Rincon, andrebbe a risolvere molte delle problematiche legate a turnover e rotazioni. Donsah infatti, risulterebbe perfetto sia in posizione di mezz'ala, come vice Strootman, sia in un ipotetico centrocampo a due. Muscoli, sostanza e qualità, non mancano; ora, la palla passa alla Roma: domani sarà una giornata di fuoco in cui prima Defrel, poi Donsah, potrebbero vedere il loro orizzonte tingersi di giallorosso.