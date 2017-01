Roma, preso Grenier dal Lione

mirror.uk

La Roma non è più ferma sul mercato. A 4 giorni dalla chiusura delle trattative i dirigenti giallorossi, tra cui il sicuro partente Massara- che dopo questa sessione invernale lascerà il posto di d.s. a Monchi- stanno lavorando per chiudere la finestra in entrata dei capitolini. Come riportato dai principali quotidiani e da Di Marzio, la Roma ha chiuso per Clement Grenier del Lione. Il giocatore sarà già nella Capitale nel tardo pomeriggio e arriverà a Ciampino con un volo privato. Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro. Vediamo qualche giocata del francese classe 91 che dal 2009 è legato al Lione, con 115 presenze all'attivo e 14 gol.

Sembra allontanarsi l'ipotesi Defrel, almeno per gennaio. L'accordo tra la Roma e il giocatore sembra esserci da giorni, il problema è il muro della società che non vuole privarsi di nessuno dei big in una fase delicata della stagione. Il Sassuolo è fermo sulle sue richieste di oltre 20 milioni per il giocatore e la trattativa si è notevolmente raffreddata.

Sul fronte Trigoria, prosegue il lavoro di avvicinamento alla partita contro la Sampdoria. La sessione odierna è iniziata con una lunga riunione in sala video, proseguita poi con un riscaldamento in palestra. La squadra, successivamente, è scesa in campo, al completo, priva soltanto di Salah e Florenzi, per effettuare allenamento tattico. Totti e Strootman hanno svolto un lavoro individuale programmato, nessuna emergenza. Spazio in attacco a Edin Dzeko, coadiuvato dai titolarissimi Perotti e Nainggolan. In difesa presente il trio delle certezze. Centrocampo titolare, con Paredes che scalpita per un posto. Gli 11 giallorossi previsti per domenica sono gli stessi di Roma-Cagliari, con il 3-4-2-1 confermato da Spalletti:

Szczęsny; Manōlas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Džeko.