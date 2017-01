Roma, il dado è tratto: con la Samp puoi solo vincere

La Roma ha vinto andata e match di Coppa. foto primocanale.it

Un'insidia nota alla Roma, al terzo Roma-Samp della stagione, e un'avversaria da battere per proiettare ancora l'ombra lunga della lotta al titolo dietro la Juve capolista, che se la deve giocare a Reggio Emilia col Sassuolo. Oltre alla classifica, poi, la voglia di continuare a far bene e migliorare la rapidità nel gioco. C'è anche voglia, per Spalletti e squadra, di confermare le potenzialità difensive, con soli 2 gol subiti nelle ultime 9 uscite ufficiali, tutti nel 2016 però. Chiudere gennaio con una vittoria per aprire il mese che viene con un'altra gara limpida, quella del 1 febbraio col Cesena in Coppa Italia, senza distrazioni sul mercato. La piccola road map romanista appare, per forza di cose, più o meno così. La chiave? Diego Perotti, che vede il match come un derby e che in settimana ha lavorato al meglio con la squadra per provare a segnare il suo primo gol su azione della stagione.

I NUMERI DEL MATCH

Il bilancio relativo alle sfide di campionato tra i due club presso lo stadio Marassi pende nettamente in favore degli uomini di Giampaolo: i giallorossi, infatti, nelle precedenti 58 apparizioni hanno ottenuto solo 9 vittorie, 21 pareggi e 28 sconfitte, realizzando 45 gol e subendone 74. L'ultimo confronto in terra Ligure risale alla 5^ giornata della stagione 2015/2016: in quell'occasione il gol di Salah venne vanificato dalla rete di Eder e dall'autorete di Manolas.

In stagione, la Roma con la porta ancora inviolata in questo avvio di 2017 si presenta a Genova seconda in campionato, reduce da 8 vittorie nelle ultime 10 in Serie A. La Sampdoria di Marco Giampaolo, sedicesima in classifica a 24 punti, non vince dallo scorso 4 dicembre in casa con il Torino, poi 2 pareggi per 0-0 e 4 sconfitte di misura. I blucerchiati hanno uno dei peggiori attacchi (22 reti realizzate, ben 20 in meno dei giallorossi) ma una difesa migliore di molte squadre che la precedono in classifica (27 gol subiti): segno di una formazione molto ostica soprattutto in casa.

LE PAROLE ALLA VIGILIA

Spalletti: "La Samp è sempre un'insidia"

Giampaolo: "Dobbiamo giocare al meglio per battere la Roma"

IN CAMPO

Qui SAMP- Giampaolo opterà per il solito 4-3-1-2, schierando Puggioni in porta, supportato da una linea a 4 formata da Bereszynski, Skriniar, Silvestre e Regini. Barreto, Torreira e Linnetty guideranno la linea mediana mentre Fernandes avrà il compito di agire tra le linee e innnescare il duo Muriel e Quagliarella, che siglarono i gol dell'andata.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; B. Fernandes; Muriel, Quagliarella.

Qui ROMA- Spalletti ha tutti gli uomini a disposizione, escluso Florenzi. Spazio ai titolarissimi visti col Cagliari, con la possibilità di inserire in corso El Shaarawy e Totti, che con la Samp vede rosso: 15 reti ai doriani, una in particolare, nel 2006, da incorniciare.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny, Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko.

LA GARA

Inizierà alle ore 15.00, diretta scritta qui, su vavel.com/it, e sarà arbitrata da Mazzoleni di Bergamo.