Calciomercato: Gerson non va più al Lille! I francesi opzionano Kishna

Gerson durante la presentazione alla Roma | Source: forzaroma.info

Salta il trasferimento di Gerson al LOSC Lille. Secondo quanto rimbalzato dalla Francia nelle ultime ore, infatti, il brasiliano della Roma non ha trovato l'accordo con i francesi, disposti a sborsare una cifra pari a circa 18 milioni di euro. Davvero una chance sprecata, per i giallorossi, che avrebbero così lasciato partire un calciatore talentuoso ma che poco ha fatto per meritarsi la promozione anche per la prossima stagione.

Opzionato invece, da parte del LOSC, Kishna, ex Ajax ai margini del progetto Lazio di Simone Inzaghi. A differenza di Lombardi e Luis Alberto, infatti, l'esterno non ha mai troppo convinto l'allenatore, che lo ha schierato pochissimo. Per lui si profila una seconda parte di stagione più in evidenza, con la speranza di sbocciare definitivamente.