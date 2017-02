Roma - Cesena in diretta, LIVE Coppa Italia 2016/2017 (21.00)

Aggiorna il contenuto

Mercato senza scosse per la Roma. Nessuna dipartita eccellente, la conferma del gruppo. In extremis, tentativo - l'ennesimo - per Defrel. No del Sassuolo. Resta nella capitale anche Gerson, dopo l'approccio, qualcosa in più, con il Lille. Sottotraccia prosegue invece l'operazione Kessie, obiettivo per giugno.

Camplone prova a spostare la pressione sulla Roma, per il Cesena notte di gala "Domani - oggi - sarà una bella vetrina oltre ad essere un premio per i miei ragazzi che sono stati bravi e fortunati ad arrivare fino ai quarti di finale, non capita tutti i giorni di giocare una partita di Coppa Italia così importante. Noi ce la giocheremo con la testa libera e senza pressioni legate al risultato, infondo non abbiamo nulla da perdere”

“Hanno eliminato l'Empoli ai supplementari e vinto nei 90' con il Sassuolo. Camplone già da giocatore era uno tosto, che sa fare la fase difensiva. Aveva già portato ai play off squadre di Serie B come il Perugia. È uno che da sostanza alla squadre", così Spalletti in conferenza elogia il collega e mette in guardia i suoi.

Cesena: Agliardi; Perticone, Rigione, Ligi; Setola, Garritano, Vitale, Laribi, Renzetti; Cocco, Panico

3-5-2 per Camplone, assenti, per la partita di questa sera, Agazzi, Capelli e Cascione. Cocco e Panico compongono il tandem d'attacco, Renzetti e Setola presidiano l'esterno. Regione guida la linea di difesa a protezione di Agliardi.

Roma: Alisson; Rudiger, Manolas, J.Jesus, Mario Rui; Strootman, Paredes; B.Peres, Totti, El Shaarawy; Dzeko

Bruno Peres e El Shaarawy affiancano Dzeko, ma è la presenza di Totti sulla trequarti ad accendere l'Olimpico. Il capitano torna a calcare il rettangolo di gioco dal primo minuto. In Coppa prova a riprendersi la Roma.

Il prossimo impegno di A - in agenda martedì 7 febbraio - oppone Roma e Fiorentina. Per la gara odierna, plausibile, in casa giallorossa, un moderato turnover. 4-2-3-1, con Manolas al centro della retroguardia di casa. Mario Rui - dopo il lungo stop - ha l'occasione per convincere Spalletti, Paredes compone con Strootman la mediana.

Le probabili formazioni

LIVE Coppa Italia, diretta Roma - Cesena

Il Cesena è invece reduce dal 2-2 con l'Ascoli dello scorso week-end. Classifica deficitaria, i bianconeri occupano la terzultima posizione, in coabitazione con la Pro Vercelli, difficile quindi distogliere lo sguardo dal campionato.

La Roma approda alla partita di questa sera dopo la sconfitta per 3-2 a Marassi con la Samp. Un campanello d'allarme per Spalletti, una stoccata alle ambizioni giallorosse. Serve una pronta ripartenza, occorre non sottovalutare il Cesena.

Diretta live Roma - Cesena

Spalletti affronta invece la seconda fatica. A livello di ottavi, una vittoria ampia nelle proporzioni contro la Sampdoria. Nainggolan ad aprire e chiudere il poker giallorosso, nel mezzo Dzeko e El Shaarawy. L'occasione è ghiotta, la Roma può raggiungere la Lazio in semifinale, superando appunto il Cesena.

Il Cesena rappresenta - a questo punto della competizione - una piacevole novità. Si tratta, per la squadra di Camplone, del quarto impegno di Coppa. 2-0 alla Ternana, 2-1 all'Empoli ai supplementari, e rimonta vincente con il Sassuolo.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Roma - Cesena, incontro valido per i quarti di finale della Coppa Italia edizione 2016/2017. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, fischio d'inizio alle ore 21, dirige Maresca di Napoli.