Roma, i convocati per la Fiorentina: c'è Perotti, out Vermaelen

Giornata di vigilia per la Roma al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove la squadra, dopo la conferenza stampa di mister Spalletti, si è ritrovata in campo per la rifinitura in vista del match di domani contro la Fiorentina. Prima parte di lavoro in palestra, con attivazione muscolare, che è successivamente proseguito sul campo. Il tecnico di Certaldo ha proseguito l'allenamento con una seduta tecnico-tattica, prima di passare alla classica partitella di fine allenamento.

Ancora a parte, con lavoro specifico di recupero Alessandro Florenzi, così come Diego Perotti e Thomas Vermaelen, entrambi alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni. E' tornato invece in gruppo l'ex Inter Juan Jesus. Al termine dell'allenamento, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara alla viola, confermando la presenza dell'attaccante esterno argentino ex Genoa. Prima presenza tra i convocati per Grenier, mentre sarà assente il solo difensore ex Barcellona.

Questa la lista dei convocati:

Portieri - Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny;

Difensori - Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Kostas Manolas, Bruno Peres, Juan Jesus, Antonio Rüdiger;

Centrocampisti - Daniele De Rossi, Gerson, Leandro Paredes, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Diego Perotti, Clement Grenier;

Attaccanti - Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko.