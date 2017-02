Roma - Fiorentina in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Fiorentina, match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Irrati.

QUI ROMA

I giallorossi sono caduti a Genova, sponda blucerchiata, nell'ultimo matchday di campionato. Hanno così perso terreno nei confronti del Napoli, virtualmente secondo dopo l'1-7 rifilato al Bologna. Pressione quindi sulle spalle della squadra in casa che vuole tornare a vincere.

I sedicesimi di Europa League sono ancora lontani per la banda capitolina, che giocherà fra 9 giorni l'andata contro il Villarreal. E intanto il mercato è passato e ha portato qualche piccolo risultato: nei convocati di oggi figura per la prima volta il neo-acquisto Grenier.

Non sarà della partita Vermaelen, mentre la condizione di Perotti, che sembrava dovesse saltare due partite, è migliorata e l'argentino è addirittura a disposizione. Ancora impossibile convocare Salah, sconfitto nella finale di Coppa d'Africa soltanto 48 ore fa e ancora non recuperato.

Spalletti dovrebbe continuare a puntare sul 3-4-2-1. Davanti al portiere Szczesny, figurerebbero Rudiger, Fazio e Manolas. In conferenza il tecnico ha parlato del bisogno di minuti di Grenier: il centrocampo è però sempre quello: larghi Bruno Peres ed Emerson Palmieri, in mezzo duo di quantità De Rossi-Strootman. In attacco, spazio ad El Shaarawy al fianco di Nainggolan e dietro a Dzeko.

QUI FIORENTINA

La vittoria contro il Pescara ha rilanciato le speranze europee della viola, che si trova in un buon momento: nel parziale delle ultime 4 sono arrivati 10 punti e una corsa ancora possibile alle zone più alte. L'Inter ha perso il derby d'Italia, perciò i toscani vogliono cercare il colpaccio per avvicinarsi.

Vincere in uno stadio come l'Olimpico non è semplice, ma il tecnico in conferenza stampa è stato chiaro nel ribadire le intenzioni di vittoria, magari ripetendo l'eroica prestazione offerta contro la Juventus, ma in trasferta. Non sarà semplice, ma contro le big i fiorentini si sono sempre esaltati in stagione.

In settimana era probabile, coi minuti che passano diventa sempre più certo: Tatarusanu e Gonzalo Rodriguez, anche se a disposizione, dovrebbero ancora andare in panchina perchè non al 100%. Anche Kalinic, in dubbio, è stato confermato come indisponibile insieme a Saponara.

Davanti a Sportiello, confermato fra i pali, Sousa dovrebbe scegliere Sanchez, De Maio e Astori (ieri ai microfoni) in difesa con un modulo a specchio rispetto agli avversari. A centrocampo Chiesa e Olivera tornanti, Badelj e Vecino in mezzo. Bernardeschi e Borja Valero a supporto di Babacar in attacco.

PRECEDENTI

All'andata bastò una sassata di Badelj nell'angolo per decidere una gara spettacolare ma con solo una rete. Ai viola sorride anche il doppio confronto degli ottavi di finale dell'Europa League 2014-2015: in terra giallorossa, la Fiorentina passò addirittura per 0-3 in un match controverso.