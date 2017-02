Roma: Rodriguez per il dopo-Manolas

Rodriguez esulta per il suo goal al Sassuolo | Source: it.eurosport.com

La Roma punta già alla prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, i giallorossi starebbero seriamente preparando l'assalto per Gonzalo Rodriguez, roccioso difensore argentino divenuto pilastro della retroguardia della Fiorentina. Giocatore esperto della nostra Serie A grazie ai cinque anni trascorsi sotto la Fiesole, il numero 2 argentino sarebbe la prima soluzione romanista per sostituire Manolas, dato per partente in estate.

Non particolarmente alto, "solo" 182 cm, Rodriguez è però abilissimo nella gestione del reparto difensivo, che comanda con piglio deciso e senza disdegnare eventuali e duri interventi. Un profilo dunque esperto, pronto sia per il campionato italiano che per i palcoscenici europei, mancati alla Roma in una stagione continentale duramente conclusasi ai preliminari di Champions League, dove i giallorossi vennero eliminati dal Porto nella doppia sfida, cedendo le armi proprio all'Olimpico e con il mesto risultato di 0-3.

Secondo nome sul taccuino della dirigenza giallorossa, poi, quello di Caglar Soyuncu, classe '96 militante nel Friburgo, attualmente in Bundesliga. Il ragazzo di Izmir, che con i tedeschi ha già disputato sedici sfide in Bundes, non avrebbe di certo l'esperienza di Rodriguez, ma potrebbe ben presto crescere sotto la sapiente guida di Fazio e Rudiger, calciatori già esperti e sempre più pilastri della squadra giallorossa. Due tipi di giocatori diversi, il turco e l'argentino, che potrebbero vestire giallorosso, pronti a raccogliere la pesante eredità eventualmente lasciatagli da Manolas.