Roma, ag. Dzeko: "Interessa al Real? Edin è già in una grande squadra"

Edin Dzeko, lastampa.it

17 reti in 23 partite di campionato, ultima vittima sul campo la Fiorentina, schiantata anche grazie ad una sua doppietta. Edin Dzeko si sta prendendo tante rivincite con la maglia della Roma in questa stagione dopo le tante critiche che erano arrivate per il suo rendimento nel 2015/2016. Spalletti ha sempre creduto nelle sue qualità, convinto di poter recuperare un giocatore dalle caratteristiche uniche all'interno della rosa giallorossa.

Le prestazioni di Dzeko non sembrano essere passate inosservate anche in giro per l'Europa, visto che nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Real Madrid per lui. A Sportmediaset, però, il procuratore del bosniaco Silvano Martina ha voluto chiarire la situazione: "Il momento d’oro di Dzeko? Il giocatore è sempre stato forte. Ha trovato qualche difficoltà l'anno scorso per il cambio di campionato, poi con Spalletti ha ritrovato continuità e quest'anno la società gli ha dato fiducia e lui sta dimostrando quello che sa fare. Lui non è una prima punta statica e tradizionale: vaga per tutto il campo, ha classe e lo sta facendo vedere.

Per trovare continuità deve muoversi per tutto il campo, è un altruista che ama fare assist. È un'annata in cui si sta esprimendo bene ma questo è il giocatore che ha acquistato la Roma. La squadra gioca per lui e Spalletti lo lascia libero di fare il suo gioco e anche nella partite in cui non ha segnato ha giocato benissimo. In carriera ha fatto più di 200 gol e in alcune giocate è l'unico calciatore che mi ricorda il grandissimo Marco Van Basten. L’interesse del Real Madrid per Dzeko? È già in un grande club. La Roma ha una società importante, una tifoseria immensa e non vedo il motivo di cambiare se si sta bene in un posto." Feeling mai perso con l'allenatore e i compagni e ora quello ritrovato con i tifosi, pronti ad intonare anche cori solo per lui. Edin Dzeko e la Roma, ad oggi pochissime possibilità di dirsi addio.