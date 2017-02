Crotone - Roma in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (12:30)

Una buona mattinata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Crotone-Roma, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 12:30 - verrà fischiato dall'arbitro Russo.

QUI CROTONE

I calabresi, dopo il convincente successo ottenuto per 4-1 sull'Empoli, sono caduti consecutivamente per due volte: il più recente scontro perso è quello giocato infrasettimanalmente contro la Juventus, 0-2 il finale. I pitagorici giocheranno ancora in casa, ma ancora una volta un match proibitivo...

Chissà se varrà la legge del più forte, come avvenuto contro i campioni d'Italia in carica. Di una cosa siamo certi: l'atteggiamento, come detto fra le righe dal tecnico in conferenza stampa, sarà difensivo e difficilmente prevederà una proposta di gioco di livello. Ma la speranza è l'ultima a morire.

Recuperato Crisetig, espulso nella gara di due turni fa contro il Palermo e dunque squalificato nella scorsa giornata in Serie A. L'unico assente risulta perciò essere Rohden, ancora alle prese con un infortunio che lo tiene fuori da qualche settimana. Tutti gli altri giocatori figurano nei convocati.

Nicola punta su un 4-4-2 ordinato. In porta il veterano Cordaz; si muovono davanti a lui i terzini Rosi e Martella, in mezzo confermati Ferrari e Ceccherini. Sampirisi esterno un po' difensivo, Stoian invece più di qualità: completano il centrocampo Barberis e Capezzi. Coppia ex Sassuolo in avanti: Falcinelli-Trotta.

QUI ROMA

I giallorossi hanno ricominciato a correre dopo lo scivolone contro la Sampdoria: nello scorso turno, la vittima sacrificale dell'Olimpico è stata la Fiorentina, abbattuta per 4-0. Questo testacoda non può rappresentare un ostacolo per i giallorossi, se giocheranno come sanno fare.

In settimana arriverà l'andata del doppio confronto con il Villarreal in Europa League; per adesso, bisogna focalizzarsi sul campionato però. I tre punti che il Napoli ha ottenuto sul Genoa hanno infatti mandato, virtualmente, i capitolini al terzo posto. Conta soltanto il risultato, perciò.

Il percorso che l'allenatore ha indicato in conferenza stampa per Florenzi è ancora, in gran parte, da compiersi: il jolly giallorosso non sarà ancora a disposizione per un po'. La cattiva notizia è l'assenza di Totti; tornano però arruolabili Salah dopo la Coppa d'Africa e Perotti dopo l'infortunio.

Spalletti dovrebbe continuare col 3-4-2-1 nonostante i rientri. In porta Szczesny; il blocco difensivo è completato da Manolas, Fazio e Rudiger. I tornanti così sarebbero i brasiliani Bruno Peres (in settimana ai microfoni) ed Emerson Palmieri, in mezzo De Rossi e Strootman. Ballottaggio Salah-Perotti al fianco di Nainggolan e dietro a Dzeko.

STATISTICHE

L'unico precedente è quello senza storia dell'andata: 4-0 all'Olimpico. In cinque delle ultime 7 in campionato, gli Squali non hanno trovato il gol; la Lupa, invece, nello stesso parziale ha siglato 13 reti, non segnando soltanto nel match perso allo Stadium contro la Juventus (1-0).