Serie A - Le formazioni ufficiali di Crotone-Roma

Tutto pronto all'Ezio Scida di Crotone per l'arrivo della Roma, seconda della classe, di Luciano Spalletti. Dopo l'onorevole sconfitta nel recupero contro la Juventus, i pitagorici ospitano l'altra big del campionato, con i giallorossi che arrivano in Calabria con l'intenzione di non perdere altro terreno fuori casa dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. La vittoria del Napoli di venerdì obbliga i romani alla vittoria, anche se non sarà facile contro una squadra, quella di Nicola, affamata di punti in ottica salvezza.

Ad un'ora circa dall'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, scopriamole assieme.

Nicola conferma il 3-4-2-1 con Tonev e Acosty a sostegno di Falcinelli di punta. Crisetig il regista di mediana, con Capezzi al suo fianco. Sulle fasce l'ex Rosi e Mesbah, mentre davanti a Cordaz agiranno Ferrari, Ceccherini e Dussenne.

Crotone (3-4-2-1): Cordaz; Ferrari, Ceccherini, Dussenne; Rosi, Crisetig, Capezzi, Acosty, Mesbah; Tonev, Falcinelli. All: Nicola.

Spalletti ritrova Salah, che gioca alle spalle di Dzeko in compagnia di Nainggolan. Sorpresa a centrocampo dove non c'è De Rossi, ma Paredes con Strootman. Sulle corsie laterali confermati Bruno Peres e Emerson, mentre in difesa Manolas, Fazio e Rudiger inamovibili davanti a Szczesny.

Roma (3-4-2-1): Szczesny, Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All.: Spalletti.