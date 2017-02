Roma, il secondo tempo ti consacra allo Scida. Spalletti: "Qualcosa va migliorato"

forzaroma.info

Con un tempo di personalità e sofferenza limitata la Roma di Spalletti ottiene il massimo risultato da Crotone in una gara per nulla semplice nelle premesse e nell'effettivo svolgimento in campo. Calabresi attenti ed aggressivi, con la Roma guardinga, poi l'episodio del rigore fallito, che sembra poter spostare gli equilibri. Il gol di Nainggolan, invece, instrada la partita che la Roma conduce agilmente nella ripresa. Tre punti che riportano la Roma al secondo posto, con soddisfazione generale.

LA CRONACA

Spalletti a Sky Sport

Soddisfatto il tecnico toscano, certo per il risultato, con qualcosa da dire per la prestazione, con un primo tempo sotto il livello della squadra, anche per un rigore di troppo: "Ci siamo messi in difficoltà da soli con il rigore sbagliato. Poi abbiamo giocato, controllato la partita. Ma qualcosa va migliorato, come Paredes che deve convincersi di essere da grande squadra. Io non lo sto facendo giocare molto.

Difesa ancora promossa, però, e Spalletti lo segnala giustamente: Subiamo pochi gol, è vero, anche perché abbiamo una squadra importante, tre centrali forti e altri giocatori fuori. Il rientro di Salah è fondamentale, ha fatto vedere tutte le sue qualità. Quando attacca lo spazio diventa difficilissimo per i difensori. Ora ce lo teniamo stretto.

Protagonista del match Nainggolan, nella settimana di fuoco delle frasi su Juve e ambizioni: Nainggolan è un centrocampista fortissimo, un top player. Se continua ad essere in condizioni mentali e fisiche così ci può dare ancora tanto. Ai tifosi ha detto cose normalissime. È un giocatore troppo buono. Loro devono sapere che sono campioni che vivono una sorta di Grande Fratello. Ora serata libera, ma quasi per tutti. Nainggolan dorme con me, nel letto matrimoniale (ride ndr)".

Dzeko a Premium Sport a fine partita

Per il bosniaco una gara difficile, condita però dal 18esimo gol stagionale. Si sa però che “Non è mai facile in Serie A, abbiamo fatto il nostro. Non so se calcio ancora i rigori...poi almeno ho fatto gol. Dobbiamo provare a vincerle tutte, è un periodo difficile adesso perché tutte le partite sono importanti, guardiamo partita dopo partita. Voglio dimostrare che questo sono io, fare di più e forse senza rigori, vediamo”.

Rüdiger a Roma TV

Il tedesco a Roma Tv a fine gara ha analizzato la prestazione del reparto difensivo: "Gara difficile ma abbiamo giocato bene, abbiamo gestito bene la palla. Abbiamo segnato due gol, sbagliato un rigore e non abbiamo incassato reti. Contro la Sampdoria è stata una gara incredibile, abbiamo subìto 3 gol ma è stata un'eccezione. Se stiamo facendo bene è merito di tutti. Se si vuole vincere qualcosa bisogna essere solidi dietro."