Europa League, Roma: Totti inserito nella lista dei convocati

Photo by "Kora.com"

L'Europa League sta per ritornare e la Roma sta sistemando gli ultimi dettagli prima della trasferta spagnola contro il Villarreal. Nella lista dei convocati di Luciano Spalletti spicca Francesco Totti, tornato a disposizione dopo i fastidi intestinali che gli hanno impedito di seguire la squadra a Crotone. Esclusi per infortunio Alessandro Florenzi e il giovane Nura Abdullahi. Non farà parte dell'avventura europea il neoacquisto Grenier perchè è stato già impiegato dal Lione in Champions League. Di seguito ecco i ventidue elementi a disposizione dell'ex tecnico dello Zenit:

PORTIERI: Alisson, Lobont, Szczesny.

DIFENSORI: Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Fazio, Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Rüdiger.

CENTROCAMPISTI: Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Paredes, Nainggolan.

ATTACCANTI: Salah, El Shaarawy, Totti, Džeko.