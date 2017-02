Roma - Torino in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (18:00)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Torino, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Guida.

QUI ROMA

I giallorossi hanno battuto il Crotone nel lunch match dello scorso matchday ed in settimana si sono prepotentemente fatti notare in Europa, vincendo 0-4 al Madrigàl sul Villarreal. Momento d'oro da confermarsi in una gara difficile, anche se all'Olimpico i padroni di casa odierni hanno sempre vinto in campionato.

Il ritrovamento di nuovi leader in campo quali Fazio, protagonista anche ai microfoni, ma anche lo stesso Emerson Palmieri che in settimana ha ringraziato l'allenatore per lo spazio concessogli nell'ultimo periodo è uno dei punti di forza della compagine capitolina di quest'anno.

Per il match odierno Spalletti farà a meno del tristemente lungodegente Florenzi, alle prese con una seconda rottura del crociato in pochi mesi. Nessun altro assente per l'allenatore che in conferenza stampa ha però avvertito i suoi del margine di difficoltà di questo scontro.

Il 3-4-2-1 di Spalletti. | VAVEL.com via footballuser.com

Per il match di oggi dunque Luciano Spalletti dovrebbe puntare sul solito 3-4-2-1. In porta c'è Szczesny; rotazioni attive in difesa con Juan Jesus pronto a subentrare al fianco di Rudiger e Fazio. Sulla destra Bruno Peres, dall'altro lato c'è Mario Rui; ballottaggio De Rossi-Strootman accanto a Paredes a centrocampo. Nainggolan e Perotti dietro al protagonista Dzeko in attacco.

Il Gallo Belotti esulta dopo aver segnato contro l'Empoli. | mediaset.it

QUI TORINO

Momento non idilliaco per i granata, che dopo aver subito una contestazione dopo il rocambolesco pareggio ad Empoli, hanno vinto contro il Pescara addormentandosi nel finale, rischiando di mettere in discussione un match che al 70esimo era sul 5-0 e scatenando nuove polemiche.

In ottica di qualificazione all'Europa League l'attuale nono posto della squadra del capoluogo piemontese non servirebbe; il distacco dai primi 7 posti è anche abbastanza corposo. I black-out nei secondi tempi dei torinesi hanno infatti fatto perdere troppi punti per strada anche in match sulla carta agibili.

Emergenza in difesa per i granata che faranno a meno di uno dei tanti ex della partita, Castan, oltre a Rossettini e Carlao. Anche Ajeti aveva rimediato un fastidio ma ha recuperato in tempi brevi; c'è anche Zappacosta che ha dichiarato di essersi scrollato da dosso i problemi fisici dell'ultimo periodo.

La risposta di Mihajlovic: 4-3-3. | VAVEL.com viafootballuser.com

Prevedibile che Mihajlovic punti ancora sul 4-3-3. Davanti a Hart i favoriti sono Zappacosta e Barreca come terzini, con la coppia Ajeti-Moretti in mezzo. Le mancanze di Valdifiori e Obi obbligano anche le scelte sulla mediana: Benassi, Lukic e Baselli. Tridente composto da Iago Falqué, lo storico Belotti di quest'anno e Ljajic.

Uno scatto dal match d'andata, terminato 3-1. |tccstatic.com

ANDATA E STATISTICHE

Il rendimento interno della Roma - vittoriosa nelle ultime 14 in casa - è spaventoso così come quello del Toro ma con accezione diversa, visto che i granata non vincono in trasferta da novembre. Un girone fa, però, lo show di Iago Falqué e Belotti regalò il successo per 3-1 agli odierni ospiti.