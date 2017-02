Google Plus

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma - Torino

Tra meno di un'ora Roma e Torino si troveranno di fronte nell'incontro valido per il 25° turno del campionato di Serie A 2016/2017. I giallorossi sono chiamati a rispondere alle vittorie di Napoli e Juventus, i granata vogliono ancora lottare a pieno titolo per un piazzamento europeo. Ma andiamo a vedere le scelte di Luciano Spalletti e Sinisa Mihajlovic per il match dell'Olimpico:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. A disposizione: Lobont, Alisson, Rudiger, Grenier, Perotti, Totti, Vermaelen, De Rossi, Mario Rui, Gerson, El Shaarawy. Allenatore: Spalletti.

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, De Silvestri, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Falque, Belotti, Ljajic. A disposizione: Padelli, Cucchietti, Acquah, Lopez, Gustafson, Valdifiori, Iturbe, Avelar, Boyè, Ajeti. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Marzaloni e Peretti.

IV uomo: Fiorito.

Assistenti di porta: Orsato e Aureliano.