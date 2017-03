Roma, Szczesny: "Non è mai bello perdere il derby. Sabato in campo due squadre arrabbiate"

"Non è mai bello perdere il derby, abbiamo perso il primo round ed è brutto, ma non è finita perché possiamo capovolgere il risultato e arrivare in finale, il ritorno lo giochiamo in casa".

Wojciech Szczesny non ci sta e, dopo la brutta e pesante sconfitta rimediata ieri dalla sua Roma nel derby d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, prova a caricare l'ambiente in vista dell'importantissima e delicatissima sfida contro il Napoli di sabato pomeriggio. Sfida assolutamente intrigante, tra le due squadre che si stanno giocando il secondo posto in Serie A. Il portiere polacco, ai microfoni di Sky Sport, ha ovviamente parlato della gara che attende i giallorossi.

"Sarà interessante, ci saranno due squadre arrabbiate e verrà fuori una bella partita, lotteranno per ottenere il risultato e si sfideranno apertamente, sono match che si giocano sulle qualità mentali. Mi piace pensare che i nostri rivali non abbiano nulla più di noi, la qualità farà la differenza".