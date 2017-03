Roma - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2016/17

Aggiorna il contenuto

Buon Sabato e buon calcio a tutti da Francesco Palma e tutta la redazione di Vavel Italia. Dopo una settimana sofferta e abbastanza turbolenta per entrambe le squadre, Roma e Napoli si incontrano all'Olimpico per una sfida dal sapore d'Europa. Davanti c'è una Juventus che sembra irraggiungibile, e che potrebbe definitivamente diventarlo per la compagine che oggi dovesse tornare a casa sconfitta, dietro c'è un pericolosissimo quartetto pronto a sfruttare il minimo errore di azzurri e giallorossi per avvicinarsi all'Europa che conta.

Il secondo gol subito dalla Roma nel derby, ad opera di Immobile (Gazzetta)

QUI ROMA

I padroni di casa vengono da una cocente sconfitta nel derby d'andata di Coppa Italia, dove la Lazio si è dimostrata sorprendentemente più organizzata e concreta rispetto alla squadra di Spalletti, vincendo per 2-0 e mettendo già un piede in finale. Un derby però è sempre un derby, e la sua imprevedibilità è tale che nessun risultato diventa impossibile da ribaltare.

Ma intanto c'è un cammino da continuare in campionato, dove i 7 punti dalla Juventus continuano a farsi sentire ed è necessario non abbassare mai la guardia dietro, dove proprio il Napoli rischia di avvicinarsi molto pericolosamente in caso di vittoria. Roma-Napoli è una sfida dove ogni errore potrebbe essere salatamente pagato, e dove ogni giocata potrebbe essere quella decisiva.

La rabbia di Luciano Spalletti durante il derby | Ansa

Luciano Spalletti cerca di dimenticare il prima possibile la partita di mercoledì, concentrandosi invece su quelli che saranno gli undici che scenderanno probabilmente in campo: in porta torna Szczesny, dopo la parentesi Alisson in Coppa Italia, e il polacco avrà davanti Rudiger, Fazio e Manolas, che formeranno il terzetto difensivo.

Nel centrocampo a 4 Emerson torna al posto di Juan Jesus, e accanto a lui giocheranno Bruno Peres, De Rossi e Strootman. Davanti Nainggolan è leggermente in dubbio dopo essere uscito zoppicante dalla partita di Mercoledì ma dovrebbe riuscire a recuperare, al suo fianco probabilmente Salah, anche se non si esclude l'impiego di Perotti, in un buon momento di forma. Unica punta Edin Dzeko.

QUI NAPOLI

Dall'altro lato invece neanche gli azzurri hanno avuto una settimana tranquilla: la sconfitta contro la Juventus in coppa ha lasciato strascichi che forse hanno fatto più male che bene alla società partenopea, che deve evitare qualsiasi calo di concentrazione (e l'esempio della Roma 2014-2015, straripante fino al famoso Juve-Roma 3-2 e poi crollata mestamente dopo le troppe polemiche successive al match, deve fungere da importante insegnamento) e rimettersi immediatamente in carreggiata.

Gli episodi controversi della partita di Martedì non devono distogliere l'attenzione dalle amnesie difensive che hanno concesso 3 reti ai bianconeri, che non potranno in alcun modo rifarsi vedere questo pomeriggio dove la retroguardia napoletana avrà davanti un altro reparto offensivo di tutto rispetto.

Sul piano della formazione Maurizio Sarri deve sciogliere un po' di dubbi sugli 11 che scenderanno in campo, soprattutto in attacco, dove le ultime prestazione hanno abbassato le quotazioni di Mertens, che dovrà giocarsi il posto da titolare con Milik e Pavoletti. A centrocampo l'allenatore azzurro ritrova invece Allan, che non dovrebbe partire titolare ma che potrebbe essere una carta importante da giocare a partita in corso.

Davanti a Pepe Reina, Hysaj e Ghoulam riprenderanno il posto di Maggio e Strinic, mentre i centrali saranno Koulibaly e Albiol. A centrocampo Zielinski è favorito su Rog, e con Hamsik ovviamente titolare il ballottaggio in regia sarà tra Diawara e Jorginho. Davanti difficile non vedere dall'inizio Insigne e Callejon, per cui - come detto - l'unico non ancora certo del posto è Mertens, che rimane comunque avvantaggiato rispetto agli altri due compagni di reparto che siederanno in panchina.

I PRECEDENTI

Nella gara d'andata del 15 Ottobre la Roma aveva espugnato il San Paolo con una doppietta di Dzeko e un gol di Salah. In generale sono 60 le vittorie giallorosse in 158 incontri ufficiali, contro le 46 del Napoli. In mezzo i 52 pareggi.

Il Napoli non vince contro la Roma da un bel po', bisogna tornare al 2014 per vedere l'ultimo successo partenopeo, firmato Higuain e Callejon al San Paolo, mentre all'Olimpico gli azzurri non vincono addirittura dal 2011, quando una doppietta di Cavani stese la squadra all'epoca allenata da Claudio Ranieri.