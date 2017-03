Serie A, Roma - Napoli: le formazioni ufficiali

fonte: calciomercato.com

Si apre con il botto la 27esima giornata di Serie A. L’atteso confronto tra le due squadre che probabilmente esibiscono il gioco più frizzante e gradevole del panorama italiano, inizierà alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Protagoniste Roma e Napoli, seconda e terza -59 e 54 punti-, entrambe reduci da scottanti sconfitte rimediate in settimana in Coppa Italia (per mano di Lazio e Juventus). Gli ultimi 4 incroci in Serie A sono nettamente favorevoli ai giallorossi, che hanno raccolto 10 punti su 12 disponibili (3V, 1N) contro gli uomini di Maurizio Sarri. Partenopei che oggi non hanno altra soluzione se non la vittoria, che consentirebbe il riavvicinamento a quel secondo posto tanto sospirato in casa Napoli. Al contrario una sconfitta sarebbe la spinta finale nel baratro, l’atto di resa alla rincorsa, che darebbe seguito ad un periodo a dir poco claudicante.

Spalletti rivoluziona totalmente la propria squadra, che riparte dal 4-2-3-1 con Szczensny tra i pali, pacchetto difensivo con Rudiger, Manolas, Fazio e Jesus seguiti dalla coppia mediana De Rossi-Strootman; oltre al terzetto sulla trequarti formato da Perotti, Nainggolan ed El Shaarawy e dal capocannoniere del campionato Edin Dzeko (19 gol, come Higuaìn e Belotti).

Il Napoli deve vincerla, e infatti risponde con i titolarissimi: classico 4-3-3 che vede in porta Pepe Reina difeso da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam; triangolo di centrocampo nel quale il vertice basso Jorginho cercherà di interagire con le mezzali Rog ed Hamsik, oltre al tridente formato da Callejon, Mertens ed Insigne.

Ci si attende una sfida aperta, sfrontata, nella quale la Roma dovrà cercare di rispondere ad un Napoli che oggi, all’Olimpico, non ha proprio nulla da perdere.

Le formazioni in breve:

Roma: (4-2-3-1) Szczesny, Rudiger Manolas Fazio Jesus, De Rossi Strootman, Perotti Nainggolan El Shaarawy, Dzeko.

Napoli: (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.