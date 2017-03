Lione - Roma in diretta, LIVE Europa League 2016/17 (21:05)

Aggiorna il contenuto

Nell'immagine sottostante, l'allenamento della Roma, ultimi ritocchi prima della super sfida. (Fonte As Roma - Twitter)

Nessun problema, per Roma e Lione, nei sedicesimi. La Roma ha chiuso il discorso qualificazione in Spagna, quattro reti al Villarreal, prima di un ritorno in tono minore con successo di misura dei gialli. Il Lione ha invece demolito l'AZ. Quattro segnature in Olanda, addirittura sette in Francia.

Il Lione - nel recente turno di Ligue 1 - ha pareggiato 1-1 con il Bordeaux. Quarto posto in graduatoria, lontano però dalle tre che si giocano il titolo, nell'ordine: Monaco, PSG, Nizza.

In mediana, Tolisso - da tempo sul taccuino della Juventus - è la mezzala sinistra. Tousart perno centrale, Gonalons sul centrodestra. Mammana e Diakhaby compongono la cerniera di difesa, laterali bassi Rafael e Morel. Difende i pali Lopes.

Genesio intende sfruttare il periodo negativo della Roma e soprattutto il fortino casalingo. 4-3-3 con un attacco leggero e imprevedibile. Valbuena si muove centralmente, pronto ad arretrare per favorire i movimenti dei compagni. Alla sua destra Fekir, sul lato opposto Lacazette.

In mediana, i titolarissimi. De Rossi affianca Strootman, in panchina il diffidato Paredes, esterni di corsa e spinta, Bruno Peres a destra ed Emerson a sinistra. Perotti, El Shaarawy e Totti - rapporto di recente non idilliaco con l'allenatore - pronti per la ripresa.

Spalletti ha pochi dubbi per la gara di questa sera. Out Rudiger - per squalifica - e Florenzi - per infortunio, 3-4-3, con Nainggolan nell'ormai consueta veste di trequartista al fianco di Salah, Dzeko, a caccia di gol, è il terminale ultimo. Juan Jesus rileva Rudiger e completa il pacchetto difensivo. Con lui, Manolas e Fazio.

Diretta live Lione - Roma

Un periodo non facile per la Roma di Spalletti. Giallorossi KO in Coppa con la Lazio e in A con il Napoli, sul prato dell'Olimpico. Qualche interrogativo, dubbi sulla reale natura, sulla reale consistenza del gruppo. Nella massima serie, l'obiettivo resta il medesimo, consolidare la seconda posizione - la Juventus è ormai lontana - mentre in Tim Cup serve un'impresa per ribaltare l'esito dei primi 90 minuti. La delicata sfida con il Lione assume così una doppia valenza. Battere il forte team francese per cancellare le nubi e riprendere la marcia.

Nel riquadro sottostante gli accoppiamenti, con le 16 squadre ancora in corsa. Tre le gare con inizio alle ore 19, con il Manchester di Mourinho sul difficile campo del Rostov. La Roma, dopo l'eliminazione della Fiorentina, è l'unica squadra italiana ancora in corsa.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Lione - Roma, incontro valido per gli ottavi di finale della UEFA Europa League. Si gioca questa sera l'atto primo del doppio confronto, gara d'andata in terra francese, con fischio d'inizio del signor Taylor alle ore 21.05.