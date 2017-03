Lione-Roma, le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @OL

Più di cinquantamila spettatori attesi al Parc OL, la nuova casa dell'Olympique Lione. Arriva la Roma, per giocarsi la gara d'andata dell'ottavo di finale di Europa League. Una partita che entrambe le compagini vogliono vincere: i francesi per far valere il fattore campo ed affrontare la complicata trasferta all'Olimpico con più leggerezza e nelle migliori condizioni possibili, i capitolini per archiviare il prima possibile il discorso e per tornare alla vittoria dopo due sconfitte (pesanti) consecutive. Alle ore 21.05 l'inglese Anthony Taylor fischierà l'inizio della partita, di seguito ecco i ventidue che calcheranno il terreno di gioco da titolari.

Lione

Bruno Genesio sceglie il 4-3-3, tra conferme e qualche parziale sorpresa. Tra i pali c'è l'insostituibile Lopes, davanti a lui spazio a Mammana e Diakhaby in mezzo, mentre Rafael e Morel prendon posto sulle corsie. Conferme in mediana, dove agiscono Tousart, Tolisso e Gonalons, ovvero i titolari annunciati; in avanti, con Valbuena e Lacazette, la sorpresa Ghezzal, preferito a Fekir.

Lione (4-3-3) - Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Ghezzal, Lacazette, Valbuena. All. Genesio

Roma

Luciano Spalletti, dopo i piccoli accorgimenti esercitati contro il Napoli (senza troppo successo), torna con i migliori. In porta Alisson, estremo di coppe; in difesa spazio per Juan Jesus al posto dello squalificato Rudiger, mentre alti sulle fasce ci sono Bruno Peres ed Emerson, con Strootman e De Rossi in mezzo. Davanti Salah e Nainggolan a supporto di Dzeko.

Roma (3-4-2-1) - Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti