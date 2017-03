Palermo - Roma in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Google Plus

NOTE: 28esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017: in campo al Barbera c'è Palermo-Roma. Si comincia alle 20:45.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Palermo-Roma, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Rocchi.

La "dab dance" di El Shaarawy e Paredes durante la gara d'andata. | eurosport.com

QUI PALERMO

Il pareggio beffardo ottenuto contro la Sampdoria aveva fatto ben sperare i sostenitori rosanero, poi però scottati e sconfitti dal Gallo Belotti nella giornata successiva. Un momento insomma non dei migliori, ma qualcosa in meglio nelle ultime uscite di campionato si è visto.

La classifica vede i siciliani al terz'ultimo posto, a 8 lunghezze dall'Empoli: per sperare nella salvezza e fare contenta la nuova presidenza americana bisogna fare punti il prima possibile, già partendo da stasera. Non è sicuramente facile, però, vista la portata dell'avversario.

Per la partita odierna mancheranno all'appello Rispoli (infortunato) e Balogh (squalificato), oltre al lungodegente Pezzella ed il desaparecido Rajkovic. Il tecnico in conferenza stampa ha comunque lasciato comprendere che non ci saranno grossi cambiamenti rispetto agli ultimi duelli, salvo siano forzati.

I palermitani festeggiano il gol di Nestorovski al Napoli. | quotidiano.net

Diego Lopez dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1. In porta Posavec, agiscono invece da terzini Morganella ed Aleesami. Centrali Goldaniga ed Andelkovic. Si muovono in mediana Gazzi e Chochev, con esterni Sallai e Trajkovski e Bruno Henrique trequartista. La punta è Nestorovski (in partenza?).

L'11 di Diego Lopez: 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI ROMA

E' decisamente il peggior momento della stagione per i giallorossi, sconfitti prima dal Napoli nell'ultima uscita nei confini nazionali, poi nell'andata degli ottavi di Europa League contro il Lione. Quasi un'ultima chiamata quella del posticipo del Barbera dunque, vietato sbagliare.

Finisse oggi la stagione, i capitolini si troverebbero comunque nella zona che permette l'accesso diretto alla Champions League. Ma anche il presidente Pallotta è intervenuto per mostrare i suoi dubbi riguardo alle ultime prestazioni: è un segnale negativo da scacciare via il prima possibile.

L'unica mancanza rilevata rispetto a una settimana fa è quella di Manolas, squalificato. Rimane out Florenzi, alle prese con un problema al crociato. In settimana sembrava che Totti potesse partire da titolare ma negli ultimi giorni le possibilità sono scemate, posto che Dzeko in ogni caso riposerà.

L'esultanza giallorossa dopo il gol di Salah a Lione. | asromarumours.com

Spalletti confermerà il suo 3-4-2-1, fra le poche cose indubbie della squadra. In porta c'è Szczesny. Davanti a lui ci sono Rudiger, Fazio e Juan Jesus. Sulla linea del centrocampo ecco le mezzali, Paredes e Strootman, con esterni Bruno Peres ed Emerson Palmieri. In avanti, Salah ed El Shaarawy supportano Perotti.

La risposta di Spalletti col 3-4-2-1. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E STATISTICHE

Il Palermo è la squadra a cui nel massimo campionato la Roma ha segnato di più (67 gol); nel particolare, sempre 4 reti negli ultimi 3 confronti, fra cui quello dell'andata (4-1). Per sovvertire una statistica così importante servirà anche l'entusiasmo della nuova presidenza, che cela però ancora qualche mistero...