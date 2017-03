Roma, torna il sereno con i tre punti del Barbera. Spalletti: "Abbiamo fatto bene in una gara difficile"

asroma.it

Tornano i tre punti, torna il sereno, dopo le brutte sensazioni dei giorni scorsi. E si riparte dal -8, dal secondo posto riconquistato. Dalla fiducia per El Shaarawy e Dzeko, che raggiunge così le trenta reti in stagione. Un primo tempo molto grintoso e una ripresa ancora in calo, ma la qualità individuale ha sicuramente aiutato per i tre punti finali, che portano dunque il sereno in casa giallorossa. A fine gara Spalletti ai microfoni di Premium.

Tira un sospiro di sollievo a fine gara il toscano, consapevole dei rischi corsi dalla Roma ma anche del buon risultato finale, complice la porta inviolata e i gol di El Shaarawy e Dzeko, attesi: "Non è stata facile come partita, ma noi abbiamo le qualità per gestire questa parte finale di campionato anche con chi gioca meno. Su Totti preferisco non intervenire perché ciò che dico spesso viene usato contro. Lui ha avvertito un problema e ha preferito non entrare, tutto apposto".

Buone conferme a centrocampo, con Paredes e Grenier mediani promossi nonostante qualche limite ancora da sistemare:"Paredes ha delle ottime qualità, dobbiamo capire ancora dove le sfrutta meglio, visto che ha un piede raro nel calcio, ma per difendere bisogna che migliori ancora un po' quando sta davanti alla difesa. Grenier può giocare bene tra le linee, saltando addosso ai mediani avversari, perché pressa bene. E' bravo a recuperare la palla subito, ha giocato bene".

La Juve è praticamente irraggiungibile, ma la Roma ad oggi ha 6 punti in più dello scorso anno, che non sono pochi viste le critiche delle ultime settimane: "Noi siamo molto contenti della stagione, ma la Juve non si ferma, ogni volta sembra che magari sono in difficoltà, poi tirano fuori la forza e l'orgoglio anche quando sono stanchi. A noi spetta fare singoli passi, fatti bene".

Non vuole dare spago alle dichiarazioni ormai passate di Pallotta, ma una considerazione la vuole fare: "Il presidente ha parlato bene, perché ha parlato delle mie scelte non dei giocatori. Se avesse toccato i giocatori gli avrei risposto". E la chiosa con i complimenti ambientali al Palermo: "Ottimo clima qui a Palermo, grande stadio, grande pubblico, sono veramente triste per la loro classifica."

“L'ultima settimana non è stata bella per noi, è stato importante vincere oggi e non aver preso gol. Mi sento importante come gli altri, oggi hanno giocato dei calciatori che hanno visto poco il campo ma hanno fatto bene anche loro. La vittoria di oggi può darci di nuovo la fiducia che avevamo perso, speriamo di fare un buon risultato giovedì”.

“È stata una vittoria molto importante, con una prestazione molto seria, collettiva. Una grande squadra come la Roma deve poter contare su una rosa ampia, oggi hanno giocato quelli che di meno avevano visto il campo ed hanno tutti risposto presente. In campionato dobbiamo ridurre il gap sulla Juventus, dobbiamo recuperare nelle coppe, ci mancano diverse partite".