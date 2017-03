Roma, le ultime in vista della sfida al Lione: i convocati di Spalletti e la carica di Alisson

A caccia della rimonta. Dopo il rocambolesco e beffardo 4-2 dell'andata, la Roma targata Luciano Spalletti cerca all'Olimpico il doppio sorriso che le permetterebbe di conquistare l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Obiettivo possibile per la truppa giallorossa, conscia di dover sfoderare una prestazione perfetta, offensivamente quanto difensivamente, domani sera se vuole eliminare il Lione di Lacazette.

Per la gara di domani Spalletti recupera gli acciaccati Bruno Peres, Emerson e Perotti e, con ogni probabilità, tornerà al 4-2-3-1 - dopo il 3-5-2 di Palermo - per andare a caccia dell'impresa. L'estremo difensore di Coppa, come al solito, sarà Alisson, coadiuvato in difesa, sulle fasce, da Rüdiger a destra e Mario Rui a sinistra, anche se il recupero di Emerson potrebbe favorire quest'ultimo. Fazio e Manolas confermati centralmente; qualche metro più avanti il duo De Rossi-Strootman, mentre a Salah, Nainggolan e uno tra El Shaarawy e Perotti il compito di azionare Dzeko di punta.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Alisson; Rüdiger, Fazio, Manolas, Mario Rui; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy/Perotti; Dzeko.

Chi difenderà i pali della porta romana domani sera è Alisson, portiere brasiliano che ha così parlato della sfida al Lione ai microfoni dell'AS Roma Match Program: “Siamo vivi ancora, il risultato dell’andata non è stato quello che volevamo, però abbiamo fatto due gol fuori casa ed è molto importante, conta. La partita non è finita, abbiamo novanta minuti per fare del nostro meglio per recuperare lo svantaggio”.

L'estremo difensore ha così provato a fare il punto della situazione, caricando compagni ed ambiente: “Mi aspetto una gara un po’ come all’andata, ma con un altro risultato. Abbiamo fatto qualche errore difensivo e davanti, ma siamo un gruppo: se sbaglia uno sbagliamo tutti. Loro hanno una squadra molto buona. La prima partita hanno fatto una grande prestazione, sono forti sia in difesa che in attacco, lo abbiamo visto in Francia. Ma noi siamo una ottima squadra, dobbiamo fare quello che abbiamo imparato in allenamento e ripartire dal quanto di buono fatto fino a questo momento”.

Alisson, prima stagione alla Roma - Foto Goal

Infine, a margine dell'allenamento pomeridiano, attraverso il sito ufficiale dei giallorossi, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera.

Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny;

Difensori: Kostas Manolas, Emerson Palmieri, Antonio Rudiger, Mário Rui, Federico Fazio, Thomas Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus;

Centrocampisti: Gerson, Daniele De Rossi, Diego Perotti, Kevin Strootman, Leandro Paredes, Radja Nainggolan;

Attaccanti: Mohamed Salah, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko.