Roma - Lione in diretta, LIVE Europa League 2016/17 (21.05)

Salve a tutti e buon calcio da Francesco Palma e da tutta la redazione di Vavel Italia, che seguirà per voi Roma-Lione, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Un incontro che rischia di valere una stagione per i giallorossi, ormai lontani dalla Juventus in campionato.

COME ARRIVA LA ROMA

Il 4-2 ricevuto all'andata ha seriamente compromesso le chances di qualificazione della squadra di Spalletti, che nella prima parte di gara aveva anche giocato meglio dei francesi riuscendo a rispondere all'iniziale vantaggio di Diakhaby. Nel secondo tempo il Lione ha preso in mano il pallino del gioco ed è riuscito a portare a casa un risultato importantissimo.

La strana partita dell'andata non deve però condizionare quella che dovrà essere la prestazione perfetta per la Roma. Due gol da recuperare non sono tanti, ma i 4 subiti all'andata pesano e lasciano pensare che l'attacco francese potrebbe colpire ancora, e un gol subito potrebbe diventare pesantissimo nell'economia della gara.

Roma - Lione LIVE

Tutti confermati i big in campo, con Alisson in porta come sempre in coppa. Un dubbio Bruno Peres, che dovrebbe affiancare i più riposati De Rossi e Strootman. Davanti il solito Edin Dzeko, a caccia del nono gol in Europa League.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan, Salah; Dzeko.

Roma - Lione Diretta Vavel Italia

COME ARRIVA IL LIONE

La vittoria nella gara d'andata ha galvanizzato i francesi, che hanno bissato il poker ai giallorossi contro il povero Tolosa, sconfitto 4-0 dalla squadra di Genesio, ultimamente abituata alle goleade, soprattutto in casa. Nell'ultimo mese da Lione sono uscite con le ossa rotte il Digione (battuto 4-2), l'AZ in Europa League (7-1) e il Metz (5-0). Il Lione non manca praticamente mai il gol, e questo dovrà essere un dato fondamentale nell'impostazione della partita da parte della Roma, che già deve recuperarne due.

L'allenatore francese non si sbilancia nelle dichiarazioni: "Non mi sarei mai aspettato di giocarmi il ritorno con questo vantaggio, ma sappiamo bene che i due goal sono un vantaggio relativo. La Roma è seconda in Serie A, è una squadra molto esperta e una delle favorite di questa competizioni. Dovremo ripartire dal secondo tempo visto giovedì scorso. Tuttavia, sappiamo che potremmo andare incontro a delle difficoltà".

E allora squadra praticamente confermata dopo la vittoria dell'andata, con il solito 4-3-3 di Genesio che tanti buoni frutti ha portato in questa seconda fase di stagione.

Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons, Tousart; Ghezzal, Lacazette, Valbuena.

I PRECEDENTI

Quando si parla di Roma-Lione tutti ricordano la mitica partita del 2007 in Champions League, quando Amantino Mancini con una prestazione a dir poco mostruosa stese i francesi e assicurò il passaggio del turno alla Roma.

Sarà la sfida numero 11 contro una società francese con una sola sconfitta ottenuta (oltre alla gara della scorsa settimana), quella nel '92 a Monaco per 1-0, il ritorno dei quarti di finale di Coppa delle Coppe che sancì l'eliminazione dalla competizione; per il resto 5 successi e 3 pareggi per i giallorossi.