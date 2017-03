Roma, la volata Champions parte dal Sassuolo

ibt.it

Vincere per arrivare alla sosta rinfrancati almeno dal secondo posto in campionato. L'obiettivo giallorosso di stasera (Olimpico, h20,45) è digerire la dura eliminazione subita giovedì dal Lione e ripartire subito in A. La volata Champions, d'altronde, si gioca in queste residue gare rimanenti. Gli occhi della Roma, poi, volgeranno alla Coppa Italia, verso il derby del 4 aprile. Anche lì, la rimonta è ardua, con altri tre gol da fare e la paura di una serata simile a quella con i francesi, di dominio ma d'inutili speranze. Battere i neroverdi, intanto, chiuderebbe la striscia durissima di gare di fila che la Roma ha affrontato a nervi tesi.

I NUMERI

I giallorossi, secondi in campionato per punti, gol fatti e subiti, troveranno di fronte i neroverdi tredicesimi in classifica, con 35 gol segnati e 43 subiti: sesta peggior difesa della Serie A insieme all'Empoli dopo quelle di Pescara, Cagliari, Palermo, Crotone e Torino. Sarà l'ottava volta che le due società si affronteranno, con gli emiliani mai vincenti. È vero però che i tre precedenti all'Olimpico (dove in panchina c'era Garcia per i capitolini) sono coincisi con altrettanti pareggi, una volta per 1-1, due per 2-2, l'ultimo datato 20 settembre 2015 con le reti di Defrel. Totti, Politano e Salah.

I giallorossi, sempre vincenti in campionato all'Olimpico tranne che nell'ultima sfida contro il Napoli, avranno a che fare con una squadra che ha vinto 3 delle ultime 4 trasferte, pareggiando proprio l'ultima, a Crotone per 0-0.

La Chiave

Mohamed Salah, insieme a Edin Dzeko. Per la voglia di rivalsa dopo la partita sottotono di Europa League e per la loro capacità di centrare l'obiettivo quando vedono neroverde.

Gli Ex

Fra le fila del Sassuolo sono ben 7 le persone che hanno militato nella Roma: oltre all'allenatore Eusebio Di Francesco, ci sono Luca Antei, Lorenzo Pellegrini, Luca Mazzitelli, Alberto Aquilani, Matteo Politano e Federico Ricci (quest'ultimo in prestito), tutti quanti cresciuti nel settore giovanile del club giallorosso ad eccezione del tecnico.

IN CAMPO

QUI ROMA- Spalletti ha tutti a disposizione ma la squadra ha ancora nelle gambe le tossine dell'Europa League. Ci si possono aspettare alcuni cambi, col rientro di Szczesny, Emerson e, probabilmente, Grenier (confermato dopo la buona prova di Palermo) al posto di Strootman. Confermato l'attacco visto in Europa.

QUI SASSUOLO- Il 4-3-3 anti Roma sarà composto da Consigli in porta, con Gazzola, Acerbi, Cannavaro e Peluso dietro. Il trio di centrocampo sarà composto da Aquilani, Pellegrini e Duncan. In avanti spazio al rapido tridente formato da Politano, Defrel e Berardi.

La gara, che sarà live qui, su vavel.com/it, inizierà alle 20,45 e sarà diretta da Di Bello.