Serie A, all'Olimpico va in scena il posticipo del 29^ turno: le formazioni ufficiali di Roma - Sassuolo

Va in scena nel teatro dell'Olimpico giallorosso, il posticipo che chiude il programma relativo alle 29^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Dopo il successo sofferto del Napoli in quel di Empoli, la Roma di Luciano Spalletti - appena estromessa dall'Europa League per mano del Lione - si è vista scavalcata al secondo posto in classifica dai Partenopei. Per questo, il match interno con l'altalenante Sassuolo di Eusebio Di Francesco rappresenta una sfida da non fallire, dove i tre punti sono pesantissimi.

Spalletti, dopo le rotazioni effettuate nelle ultime giornate, - molte delle quali dovute agli impegni europei - non si smentisce nemmeno quest'oggi. Ad essere confermato è il modulo giallorosso: il 3-4-2-1, che vede il rientro di Manolas in difesa. Con lui Fazio e Rudiger proteggeranno i pali di Szczesny. A centrocampo non c'è De Rossi, ma Paredes con Strootman, Bruno Peres ed Emerson. In avanti, Nainggolan e Salah agiranno alle spalle dell'unica punta El Shaarawy. Dunque, ancora panchina per Dzeko, la seconda consecutiva in Serie A.

ROMA: (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Nainggolan Salah; El Shaarawy. All. L. Spalletti.

Qualche problema di formazione per Di Francesco, che alla vigilia della sfida con la Roma ha annunciato le assenze di Gazzola e Mazzitelli. Nel 4-3-3 disegnato dal tecnico abruzzese, davanti a Consigli spazio per Dell'Orco e Letschert sugli esterni, con Peluso e Acerbi a fare i centrali. A centrocampo, regia affidata a Missiroli, con Pellegrini e Duncan mezze ali. Davanti, Defrel - oggetto del desiderio proprio della Roma - sarà la prima punta. Con lui Domenico Berardi e l'ex Politano.

SASSUOLO: (4-3-3): Consigli; Dell'Orco, Peluso, Acerbi, Letschert; Duncan, Missiroli, Pellegrini; Politano, Defrel, Berardi. All. E. Di Francesco.