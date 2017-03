Roma, Fazio ci crede ancora: "La Serie A non è chiusa. Dobbiamo guardare avanti"

Fonte immagine: Sky Sport

Tra rimpianti e ambizioni. A due mesi dal termine della stagione, la Roma rischia di veder sfumare tutti gli obiettivi. Il primo, l'Europa League, è già un lontano ricordo, dopo la sconfitta nel doppio match contro il Lione (sconfitta per 4-2 in Francia, inutile vittoria per 2-1 in casa), ma rimangono ancora campionato e Coppa Italia, dove i giallorossi hanno però bisogno di rimontare.

Federico Fazio, ministro della difesa della Roma, ha parlato anche di questo ai microfoni di Roma Radio, sottolineando il rimpianto per l'eliminazione prematura contro l'Ol e rimarcando che i giallorossi potevano essere tra le favorite al successo finale: "È stato un peccato esser stati eliminati dall’Europa League nel doppio incontro con il Lione, avremmo potuto vincere la competizione".

Sfumata l'Europa League, rimane il campionato, dove i giallorossi soggiornano a otto punti di distanza dalla capolista Juventus, a +1 dal Napoli. L'obiettivo realistico potrebbe essere il secondo posto, ma il centrale giallorosso evidenzia soprattutto la voglia di arrivare fin lassù: "Dobbiamo ripartire in campionato, la squadra è pienamente convinta che la Serie A non sia ancora chiusa, ci sono ancora due mesi di partite importanti e dobbiamo vincerle, la sosta ci sta aiutando per recuperare in vista del finale di stagione".

A proposito di Serie A, al rientro dalla sosta ci sarà lo scontro tra Napoli e Juventus, del quale la Roma - impegnata in casa contro l'Empoli in un match piuttosto agevole - potrebbe approfittare. Da che punto di vista? L'ex Siviglia e Tottenham è chiaro: "Io punto sempre al massimo e quindi al primo posto, sarebbe meglio una vittoria del Napoli. Siamo secondi già da tutta la stagione e dobbiamo guardare avanti. La cosa importante è guardare alle prossime partite e vincerle".

Tra 10 giorni sarà poi tempo di Coppa Italia, dove la Roma deve rimontare dal 2-0 subito in casa contro la Lazio. Un derby è sempre un derby, ma l'argentino pensa ad una partita per volta: "Adesso bisogna pensare solamente all’Empoli, poi ci concentreremo sul derby con la Lazio".

[fonte dichiarazioni: Calciomercato.com]