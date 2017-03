Roma, Dzeko: "Non mi sorprendono le mie prestazioni. Ogni obiettivo che sfuma è una delusione"

Traguardi personali ed obiettivi di squadra. Edin Dzeko tira le somme di quanto fatto fin qui, con la maglia della Roma in stagione, e guarda al prosieguo del campionato con l'intento di mantenere il secondo posto che significherebbe qualificazione diretta nella prossima Champions League, senza passare dai preliminari, nefasti in questa stagione. Ai microfoni del quotidiano Klix.ba, l'attaccante bosniaco ha così commentato il suo fatturato, dicendosi tutt'altro che sorpreso di quanto fatto fin qui.

"Non mi sorprende il mio stato di forma, so quello che posso dare e quello che ho fatto nella mia carriera, non è avvenuto tutto per caso. Mi sento bene, sto lavorando molto e alla fine il lavoro ripaga, si vedono i risultati sul campo".

Dal fatturato personale a quello della Roma, che per il momento non ha raggiunto l'obiettivo Europa League, ma resta comunque in corsa per il secondo posto in campionato e per la finale di Coppa Italia. Questo il parere del centravanti ex Wolfsburg e Manchester City: "Ogni obiettivo che sfuma è una delusione, per il club e per i tanti nostri tifosi, ma la stagione non è ancora finita, l'unica cosa negativa è che ora siamo usciti dall'Europa League, volevamo arrivare fino in fondo. Mancano ancora tante partite, dovremo essere concentrati al massimo e cercare di vincerle tutte, alla fine vedremo dove saremo arrivati e se saremo soddisfatti o meno".

Ed ancora, sul ritorno in Champions: "Ci spero, è un obiettivo che la Roma può raggiungere. E' difficile competere con la Juventus, loro hanno investito più di 150 milioni di euro per nuovi giocatori, noi sfortunatamente non l'abbiamo fatto. Credo però che i risultati attuali sono abbastanza positivi, l'obiettivo è giocare la Champions League l'anno prossimo. Per ora siamo al secondo posto, speriamo di arrivare come minimo secondi alla fine della stagione".