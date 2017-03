Roma, Monchi sarà il nuovo direttore sportivo

Fonte immagine: Marca

Si comincia a costruire il futuro, in casa Roma. Mentre il presente racconta di una squadra in corsa per il campionato, rincorrendo la Juve, e la Coppa Italia, dove i giallorossi devono rimontare la Lazio, fuori dal campo James Pallotta è all'opera con lo sguardo rivolto agli anni a venire. Oltre allo stadio, la Roma ha infatti l'ok per il nuovo direttore sportivo, che prenderà il posto, dall'estate, del dimissionario Walter Sabatini. Si tratta di Ramon Rodriguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, attuale Ds del Siviglia.

48 anni, spagnolo, ha legato agli andalusi tutte le tappe della propria carriera: prima da giocatore, nel ruolo di portiere, poi, dopo il ritiro, avvenuto nel 2000, da dirigente. Sotto la sua gestione il Siviglia è diventato un club di caratura europea, grazie non solo alla magistrale gestione del calciomercato, ma anche a un lavoro di scouting che ha permesso di scoprire talenti di primissima fascia, con Sergio Ramos in testa. Già dall'anno scorso si erano sparse voci di un suo addio dalla casa madre, bloccate anche da una clausola di 5 milioni di Euro nel suo contratto.

Secondo Gianluca di Marzio, questa sera, a Londra, è previsto un incontro tra Monchi e la dirigenza della Roma - eccezion fatta per Gandini - per la definitiva firma sul contratto, che dovrebbe avere durata triennale. L'operazione sembra sia stata in gran parte gestita da Franco Baldini, consulente esterno e uomo di fiducia di James Pallotta. Dall'estate, lo spagnolo sarà attivo, per contribuire alla causa giallorossa. Tra lo stadio, il campo e la dirigenza, la Roma costruisce il futuro.