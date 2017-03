Roma: De Rossi dovrà stare fuori almeno tre giorni, il comunicato del club

De Rossi esce dolorante | Source: retesport.it

Trauma contusivo in regione sacro/iliaca destra. E' questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina Daniele De Rossi, infortunatosi al 37' del primo tempo nella sfida contro l'Olanda, vinta per 2-1 dalla nostra Nazionale. Sostituito da Roberto Gagliardini, la bandiera giallorossa ha subito compreso l'entità dell'infortunio, che lo terrà lontano dai campi da gioco almeno per cinque giorni. Certa, dunque, l'assenza del centrocampista per la sfida contro l'Empoli, mentre si cercherà di recuperarlo per il ritorno di TIM Cup.

Il comunicato ufficiale della Roma, infatti, parla chiaro: "Nella giornata odierna Daniele De Rossi è stato sottoposto a controlli strumentali che hanno confermato i postumi del trauma contusivo in regione sacro/iliaca destra con evidenza di un ematoma muscolare e sottocutaneo. L’atleta, che nell’amichevole di martedì sera contro l’Olanda è stato costretto a lasciare il campo al 37′ minuto, ha già intrapreso le cure del caso e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno".

Non una buona notizia, dunque, per Spalletti, che dovrà rinunciare ad un tassello importante per una sfida sulla carta agevole e da vincere assolutamente, considerando anche lo scontro diretto che vedrà il Napoli ospitare la Juventus. In un clima tutt'altro che favorevole, il mister toscano starà già pensando ad un modo per sostituire De Rossi, con Grenier possibile titolare. Non dovrebbero esserci, dunque, cambiamenti di modulo, con l'ex Lione pronto ad inserirsi nel 3-4-2-1 spallettiano, al fianco di Paredes e a protezione della trequarti composta da Nainggolan e Salah.