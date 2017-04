Roma - Empoli in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Roma - Empoli, anticipo serale che apre il programma relativo alla 30^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Smaltita la sosta concessa alle varie Nazionali, il campionato di Serie A torna a dominare la scena in un weekend tra i più decisivi per la lotta al vertice. Se la capolista Juventus sarà di scena al San Paolo di Napoli, - fortino oltrepassato con autorità solo dalla Roma - gli stessi giallorossi, cercheranno in tutti i modi di trarre vantaggio dallo scontro diretto provando a vincere il match dell'Olimpico - avversario l'Empoli - e mettersi comodi sul divano, in attesa del kick off di domani.

La Roma, attesa anche dalla mezza impresa che la attende in Tim Cup - quando in settimana cercherà di sovvertire il pesante risultato rimediato con la Lazio - non può permettersi di fallire: l'Empoli sembra un rivale abbordabile, ma non tutto appare scontato.

Salah e Dzeko, coppia gol fantastica che fa sognare la Roma. Fonte foto: corriere dello sport

I toscani, in serie negativa da cinque gare ormai, navigano a vista con quella che è la zona retrocessione. Appena 22 punti all'attivo, ma sette di margine sul Palermo terz'ultimo. In questo quadro certamente inusuale, la squadra di Martusciello ha forse gettato i remi in barca, concedendosi involontariamente un pericoloso finale di stagione. Nell'ultimo turno di campionato però, gli empolesi non hanno sfigurato, anzi; il Napoli di Sarri ha faticato nel domare un Empoli redivivo, certamente migliorato dagli innesti di El Kaddouri e del giovane Thiam. Con la Roma però, molte cose saranno diverse: giocare all'Olimpico, fortino difficilmente scalfibile, non è certo il migliore dei presupposti. I crociati, che all'andata imposero un preziosissimo 0-0 alla banda Spalletti, cercheranno di ripetersi, Dzeko e soci permettendo.

La Roma, che insegue un secondo posto minacciato dal ritorno del Napoli, non ha molti calcoli da fare. Con l'Empoli servono i tre punti per mettere ulteriore pressione ai Partenoepi, a quel punto costretti a rispondere se desiderosi di agguantare la piazza d'onore. La Juventus infatti, sembra oramai un miraggio, lontana forse troppo anche nel caso di sconfitta al San Paolo.

Spalletti, che a causa della sosta per le Nazionali ha visto Daniele De Rossi fermarsi ai box, ha più di qualche grattacapo a centrocampo. Complice l'assenza di Strootman, - squalificato - il tecnico che si formò proprio sulla panchina dell'Empoli, cercherà soluzioni alternative per aggirare l'ostacolo. Quel che è certo, è che la Roma scenderà in campo per raccogliere i tre punti, puntando tutto sulla propensione offensiva di cui gode la squadra. La stagione da record di Edin Dzeko, gli strappi di Salah e il tango di Perotti, sono ottimi argomenti per spaventare i toscani, a secco di vittorie dallo scorso gennaio.

La Roma invece, dopo il passaggio a vuoto verificatosi a cavallo tra Napoli, Europa League e Lazio, sembra aver ripreso la su corsa all'oro. L'eliminazione dall'Europa brucia ancora, ma dalle parti del Colosseo sono già proiettati verso il futuro prossimo. Prima di tutto l'Empoli, poi il difficile tentativo in Tim Cup. La Lazio scatta dai blocchi di partenza con due reti di vantaggio e il fattore campo a proprio favore. Gli ingredienti per la rimonta sembrano mancare, ma questa Roma ci ha abituato a tutto. In più, le parole pronunciate da Spalletti a riguardo dei titoli, (al momento non vinti dalla Roma sotto la sua gestione) fanno pensare ad uno spogliatoio giallorosso più che mai agguerrito in vista della resa dei conti in questo finale di stagione.

Il match d'andata si concluse senza reti. Fonte foto: abitarearoma.net

Come annunciato in precedenza, Luciano Spalletti ha qualche problema di formazione per il match in scena alle 20.45. Con un occhio puntato verso la sfida alla Lazio, il tecnico di Certaldo cercherà per quanto possibile di far rifiatare alcuni dei suoi pezzi pregiati. La priorità però, si chiama Empoli, e lo stesso Spalletti ha rimarcato anche in conferenza stampa l'importanza di questo match e di questi tre punti. Per questo, Spalletti sembra orientato nel riproporre la difesa tipo. Davanti a Szczesny, il 3-4-2-1 giallorosso vedrà Manolas, Fazio e Rudiger comporre la terza linea. A centrocampo invece, sono diversi i problemi in cui versa la Roma. Strootman è squalificato, De Rossi infortunato.

Nonostante queste defezioni, Spalletti sta pensando alla possibilità di mandare in campo Mario Rui dal primo minuto, con Emerson inizialmente in panchina. In caso di necessità, Nainggolan potrebbe tornare a vestire i panni del mediano in coppia con l'ex Paredes. A destra invece, il favorito è Bruno Peres. In avanti, Perotti e Salah sono favoriti su El Shaarawy per un posto alle spalle dell'intoccabile Dzeko.

Anche i Nazionali sono tornati a disposizione di Spalletti. Fonte foto: asroma.com

ROMA: (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Mario Rui, Paredes, Nainggolan, Bruno Peres; Perotti, Salah; Dzeko. All. L. Spalletti.

Qualche difficoltà di formazione riguarda anche l'Empoli di Martusciello, costretto a rinunciare a due pedine di grande spessore nel suo scacchiere tattico. Si tratta di Costa e Dioussé, entrambi squalificati per un turno e dunque out per la trasferta nella Capitale. In difesa, per ovviare al problema Costa, Martusciello sta pensando all'utilizzo di Barba dal primo minuto in coppia con Bellusci. Le corsie esterne saranno occupate da Laurini e Pasqual, con Skorupski tra i pali. A centrocampo, Mauri e Buchel si giocano al fotofinish l'ultimo posto a disposizione. Certi della titolarità le due mezze ali Croce e Krunic. In avanti invece, El Kaddouri agirà alle spalle della coppia Maccarone - Thiam, anche se le quotazioni di Pucciarelli sono in netta risalita.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Pasqual, Barba, Bellusci, Laurini; Krunic, Mauri, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Thiam. All. G. Martusciello.

Un Roma - Empoli datato di qualche anno, con Perrotta alla ricerca del pallone. Fonte foto: asroma.com

All'andata, l'Empoli riuscì ad imporre il pari alla Roma, che proprio da quel pomeriggio non trova il segno X in campionato. I precedenti relativi alla sfida comunque, vedono i giallorossi nettamente favoriti viste le quattro vittorie e i tre pareggi maturati nelle ultime sette sfide. A questa statistica, si aggiunge anche quella relativa ai match casalinghi: all'Olimpico infatti, la Roma non ha mai perso con l'Empoli (9 vittorie e 2 pareggi su un totale di 11 incroci).

Il match con l'Empoli però, richiama anche a brutti ricordi per il pubblico di fede giallorossa, costretto nel 2006, ad assistere al grave infortunio di Francesco Totti. Il fallo di Vanigli costrinse il Capitano a saltare tutta la stagione, ma non pregiudicò la sua apparizione al mondiale in Germania, poi vinto in modo trionfale dagli Azzurri di Lippi.