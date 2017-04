Roma - Lazio in diretta, LIVE ritorno semifinale Coppa Italia 2016/17

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, del derby della capitale che stasera vedrà impegnate sul manto erboso dell'Olimpico Roma e Lazio per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016/17. Si riparte dal 2-0 dell'andata per la squadra di Inzaghi, con i giallorossi di Spalletti chiamati a ribaltare il punteggio se vogliono approdare all'atto conclusivo della manifestazione. Da Andrea Bugno, e dalla redazione calcio di Vavel Italia, la più cordiale buonasera e l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Si riparte, come detto, dal 2-0 dell'andata targato Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Una Lazio straripante, dal punto di vista sia fisico che mentale, tatticamente perfetta nell'imbrigliare le trame dei giallorossi di Spalletti, inermi davanti alla prestazione totale dei biancocelesti. Gara sostanzialmente dominata, che, tuttavia, poteva cambiare i connotati a questo ritorno nel finale, quando fu Strakosha ad evitare il gol della Roma con un ottimo intervento su Emerson, unico guizzo di serata assieme al palo esterno colpito da Salah.

Servirà ben altra Roma, stasera, per ribaltare l'inerzia ed il punteggio del doppio confronto. Spalletti ha caricato l'ambiente e, la spinta ritrovata della Curva Sud potrebbe dare nuova linfa alla squadra giallorossa, incapace già contro il Lione di ribaltare una situazione simile, con un doppio svantaggio da rimontare dopo la gara d'andata. Gara tuttavia completamente differente quella di stasera, dove entrano in ballo anche altre emozioni, sentimenti, quelli di un derby, il terzo stagionale, che rischia di condizionare pesantemente il prosieguo della stagione dell'una come dell'altra.

Di contro, invece, una Lazio reduce da un periodo decisamente positivo e che affronta questa stracittadina con i favori del pronostico, oltre che con il coltello dalla parte del manico, sapendo di potersi giocare la sfida con relativa calma e serenità, con la possibilità di approfittare della non esaltante fase difensiva della Roma per punirla in contropiede. Inzaghi non rinuncerà al suo atteggiamento battagliero, ma potrebbe modificare qualcosa in quello tattico, con un'aquila molto più quadrata e compatta tra le linee di difesa e qualitativamente meno pericolosa davanti.

Due vittorie oltremodo importanti hanno caratterizzato la vigilia del terzo derby stagionale - una vittoria a testa, entrambe per 2-0, nelle due precedenti apparizioni - con la Roma che ha passeggiato sull'Empoli all'Olimpico, senza mai innestare le marce alte, mentre la Lazio si è imposta, di rimonta, con smodata personalità, sul campo del Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Due vittorie che fanno morale nelle rispettive case, anche se gli animi dei due gruppi sembrano apparentemente contrastanti: da una parte i dubbi di Spalletti sul futuro, volti maggiormente a responsabilizzare una squadra che tende a perdere di concentrazione e di mordente in troppe occasioni; dall'altra, invece, una squadra serena e tranquilla, che sta disputando una stagione ben oltre le più rosee aspettative, con la finale di Coppa ad un passo ed il sogno Champions distante 4 punti.

Le ultime dai campi

Luciano Spalletti dovrebbe recuperare Daniele De Rossi in mediana, che con Strootman andrà a formare la diga di mediana, con Bruno Peres ed Emerson Palmieri ai loro lati nel 3-4-2-1. Fazio centrale di difesa, con Manolas e Rudiger ad accompagnarlo davanti ad Alisson. Davanti, invece, confermati Salah e Nainggolan alle spalle di Edin Dzeko.

La conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti

Inzaghi potrebbe rispondere con il cambio di modulo, mettendosi a specchio con una difesa a tre che non vedrà protagonista Radu, bensì Bastos, De Vrij e Wallace a protezione dei pali difesi da Strakosha. Lukaku e Basta i due terzini di fascia, con Lulic al posto di Parolo in mediana, con Milinkovic, ovviamente, e Biglia, negli altri due ruoli di centrocampo. Felipe Anderson a ridosso di Immobile, con Keità pronto a subentrare.

La conferenza stampa della vigilia di Simone Inzaghi

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic, Biglia, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi