Coppa Italia: Roma - Lazio, le formazioni ufficiali

Coppa Italia - Roma vs Lazio, le formazioni ufficiali - Foto: S.S Lazio/Twitter

Il futuro di Spalletti, l'imminente firma di Monchi, il mercato. La Roma naviga in acque agitate, e la serata di Coppa offre un'àncora di quiete. Due gol al passivo nella gara d'andata, serve una prova perfetta, per stendere la Lazio e staccare il biglietto finale. Spartito ovvio, pallino giallorosso, con Inzaghi pronto a colpire, sfruttando tecnica e rapidità dei suoi interpreti.

Roma

Spalletti si affida ai numeri da capogiro di Dzeko. Il bosniaco attende rifornimenti costanti dall'esterno. Salah la certezza, occasione d'oro per El Shaarawy. Strootman l'elemento d'equilibrio, De Rossi recupera ma va in panchina, Paredes al via. Dietro, qualche novità. Gioca J.Jesus con Manolas, Emerson e Rudiger i due laterali bassi.

Alisson; Rudiger, Manolas, J.Jesus, Emerson; Paredes, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko

Lazio

3-5-1-1 "ospite", pronto a mutare in un accorto 5-3-2 in fase di ripiegamento. F.Anderson oscilla tra centrocampo e attacco, Biglia è il regista, Lulic rileva lo squalificato Parolo, De Vrij guida il settore di difesa. Immobile, recuperato, è il terminale ultimo.

Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic, Biglia, Lulic; Lukaku; F.Anderson; Immobile