Bologna - Roma in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bologna-Roma, match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Damato.

Diretta Bologna-Roma

Uno scatto dalla partita d'andata (risultato 3-0): Rudiger contrasta Krejci. | outdoorblog.it

QUI BOLOGNA

Gli emiliani vengono dalla brutta sconfitta contro la Fiorentina, un importante passo indietro sotto il piano del gioco certificato dalle parole dell'allenatore Donadoni nel post-gara. Bisogna subito dimenticare e ripartire: altro big match, stavolta però in casa, sempre complicatissimo da giocare.

Le vittorie contro Sassuolo prima e Chievo poi avevano ridato un po' di serenità ad un ambiente che ha vissuto un periodo terribile fra febbraio e marzo. Le sensazioni in quest'annata attorno alla squadra sono genericamente negative, molto peggiori rispetto a quelle della scorsa stagione.

Tanti recuperi per il tecnico degli emiliani in questa gara: torna in primis Destro, lo stesso per Rizzo e Pulgar. Dovrebbe riposare Masina, non in condizione eccelsa, così come Helander che però è completamente indisponibile. Il terzino dovrebbe essere sostituito dall'ex Roma, appunto, Torosidis.

Dzemaili e Gastaldello festeggiano uno dei gol al Chievo. | quotidiano.net

Si delinea così la formazione che Donadoni dovrebbe schierare con un 4-3-3. In porta c'è Mirante, difeso da Krafth, Gastaldello, Maietta e Torosidis. In cabina di regia spazio a Pulgar, le mezzali sono Dzemaili (in partenza?) e Nagy (ballottaggio con Taider e Donsah). In avanti, pochi dubbi: Krejci, Destro e Verdi.

Live Bologna-Roma

L'11 iniziale del Bologna, schierato con il 4-3-3. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI ROMA

I giallorossi sono reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio nonostante il successo per 3-2. In campionato, nell'ultima giornata è arrivata un'altra vittoria, sonnecchiando, contro l'Empoli (2-0). L'aria attorno alla squadra è peggiorata nonostante i risultati teoricamente positivi.

Questo, ovviamente, perchè sembra che in settimana si sia completato un quadro fallimentare. E mentre Spalletti è incerto sul suo futuro, che probabilmente dipenderà da un'eventuale vittoria del campionato, la squadra dovrà rimanere fredda ed ottenere 3 punti fondamentali, ai quali non si può rinunciare.

Nella sua sfida di ieri la Juventus ha infatti vinto sul Chievo, e oggi perdere punti consegnerebbe, virtualmente, il titolo ai detentori in carica. L'unico indisponibile per questo match, oltre al lungodegente Florenzi, è il brasiliano Emerson Palmieri, esterno di sinistra, alle prese con un problema fisico.

La Roma festeggia Dzeko dopo uno dei suoi gol all'Empoli. | calciomercato.com

Spalletti dovrebbe puntare su un 3-4-2-1. In porta c'è Szczesny, difeso dai soliti: Rudiger, Fazio e Manolas. Sulla linea mediana troviamo i tornanti, Bruno Peres e Mario Rui (che aveva parlato prima del derby), e i centrali, De Rossi (o Paredes) e Strootman. In attacco, a supporto di Dzeko dovrebbero esserci Salah e Nainggolan.

Diretta live Bologna-Roma

La risposta della Roma (3-4-2-1). | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E STATISTICHE

L'uomo più atteso per la gara è Salah (in settimana ai microfoni): per lui 4 reti in 2 partite contro gli emiliani, unica squadra del nostro campionato a cui ha segnato una tripletta nella gara d'andata del 6 novembre scorso. Insieme a lui c'è il grande ex Destro, che in giallorosso ha totalizzato 24 gol in 57 presenze.