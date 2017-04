Roma, a Bologna vincere per rimanere nella scia Juve

mondosportivo.com

Obbligo di vittoria. La Roma vola a Bologna per riprendere il terreno che la Juve le ha mangiato nell'anticipo contro il Chievo, per tornare a -6 e far ripartire poi nelle ultime sette giornate di campionato la quantomai difficile caccia allo strapotere dei bianconeri. Serve però passare indenni da Bologna, dove i giallorossi incontreranno dei felsinei già salvi ma vogliosi di riscattare un periodo amaro, che li vede portatori di un infelice score: 8 punti guadagnati nelle ultime 10 di Serie A, con tanti punti persi per strada in partite strane, perse nei minuti finali di gioco o per episodi casuali. La Roma arriva per contro con lo scotto di un'altra eliminazione, più pesante di quella Europea: quella nel derby contro la Lazio valevole per la finale di Coppa Italia. Il doppio confronto coi cugini ha sancito prima dell'eliminazione una sonora batosta psicologica per la Roma, che vede come unico obiettivo la speranza di una improbabile rimonta in A, sulla Juve. Serve vincere a Bologna (oggi ore 15, al Dall'Ara).

IN PARTITA

Numeri- I giallorossi, secondi in classifica con 68 punti, 66 reti segnate e 26 subite, sono reduci da 5 vittorie nelle ultime 5 gare (anche se le due in coppa conto Lione e Lazio hanno significato l'eliminazione); rossoblu invece 14° in classifica con 34 punti, 29 gol messi a segno (peggio solo Empoli, Crotone e Palermo) e 43 subiti, hanno ottenuto 7 punti nelle ultime 5 partite (vittorie contro Chievo e Sassuolo, pareggio contro il Genoa, sconfitte contro Lazio e Fiorentina).

In generale sarà la sfida numero 140 fra le due squadre, con i capitolini che nelle 69 trasferte precedenti ha ottenuto 18 successi, 20 pareggi e 31 disfatte. Nelle ultime 10 gare giocate al Dall'Ara però lo score è favorevole alla Roma (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) con l'ultimissimo precedente terminato 2-2 grazie alle reti di Masina e Destro da un lato, Pjanic e Dzeko dall'altro, quando alla guida dei giallorossi c'era ancora Rudi Garcia.

Con la tripletta messa a segno nella gara dello scorso 6 novembre, Mohamed Salah ha trovato nella squadra emiliana la propria vittima preferita, ovvero 4 gol realizzati in due gare.

In campo- ROMA- Spalletti potrà contare su tutta la rosa, ad eccezione di Florenzi ed Emerson, quest'ultimo alle prese con una tendinite al muscolo retto-femorale sinistro. Tra i pali tornerà Szczesny mentre Manolas, Fazio e Rüdiger agiranno in difesa, con De Rossi probabile recuperato per il centrocampo. Il secondo mediano sarà Strootman con Bruno Peres e Mario Rui sulle fasce. In avanti, spazio al consueto trio Salah, Nainggolan, Dzeko.

BOLOGNA - Viste le non perfette condizioni di Rizzo e Masina, a cui si aggiunge l’assenza di Helander, il tecnico Donadoni dovrà inevitabilmente apportare alcune modifiche. Davanti a Mirante, quindi, agirà una linea a 4 composta da Torosidis, Maietta, Gastaldello e Kraft. La mediana, invece, sarà presumibilmente costituita dal trio formato da Dzemaili, Pulgar e Nagy. In avanti Krejci appare in vantaggio su Di Francesco per affiancare Verdi e Destro, ancora in dubbio.

La gara prenderà il via alle 15, live su vavel.com/it e sarà arbitrata da Damato di Barletta.