Bologna-Roma, le formazioni ufficiali del match delle 15.00

Una settimana ricolma di delusione, con l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, quella appena trascorsa dalla Roma, che cerca riscatto in campionato, in Serie A. La trentunesima giornata proietta i giallorossi sul campo di un Bologna in crescita, anche se reduce da una sconfitta nel finale per mano della Fiorentina. Per i capitolini la vittoria è d'obbligo, per mantenere un margine di sicurezza sul Napoli, impegnato stasera contro la Lazio, e per riportarsi a -6 dalla Juventus, ieri vincente col Chievo. Scendiamo nel dettaglio di Bologna-Roma, andando a vedere le formazioni ufficiali del match.

Bologna

Roberto Donadoni vara per l'occasione il 4-3-3, senza particolari sorprese. Scelte classiche in attacco, con il grande ex Destro osservato speciale, mentre in difesa Krafth vince il ballottaggio sulla fascia destra e Nagy parte titolare in mezzo al campo.

Bologna (4-3-3) - Mirante; Krafth, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

Roma

Spalletti ritrova Strootman e De Rossi in mezzo al campo, ma perde Emerson: al suo posto sulla sinistra Juan Jesus. Panchina per Bruno Peres, spazio per El Shaarawy a sinistra, con Rudiger terzino destro. Per i giallorossi è 4-2-3-1.

Roma (4-2-3-1) - Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Juan Jesus; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti